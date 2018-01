Ambasadorul Olandei, DESFIINŢAT după ce şi-a făcut concediul cu un CONDAMNAT pentru corupţie

Au început să apară critici dure după ce CanCan.ro a scos la iveală imagini cu ambasadorul Olandei, Excelenţa Sa Stella Ronner Grubacic, la masă alături de mai multe personaje controversate. Este vorba despre celebrul asfaltator Nelu Iordache, condamnat recent la 6 ani de închisoare cu executare pentru fapte de corupţie, dar şi despre celebrul poliţist antidrog Petru Pitcovici, arestat nu demult într-un dosar de trafic de cocaină cu “Pablo Escobar al României”.

Jurnalistul Sorina Matei se numără printre cei care i-au adus critici dure ambasadorului. Într-o postare pe Facebook, ea susţine că oficialul stă la masă cu corupţi şi "pledează împotriva legilor Justiţiei pe care sunt convinsă că nu le-a citit".

"Ambasadoarea Olandei sărbătoreşte nu ştiu ce cu Nelu Iordache, "regele asfaltului", condamnat recent la 6 ani şi 3 luni de închisoare cu executare pentru furt din autostrada Nădlac-Arad. Ceva absolut horror.

Oricine altcineva ar fi fost prins la masă cu Nelu Iordache ar fi fost pus la zid pe bună dreptate, dar dacă vine vorba de ambasadoarea Olandei nas în nas familiar cu un condamnat pentru corupţie, e tăcere totală.

Presupun că public doamna ambasador este o mare susţinătoare a luptei anticorupţie, DNA, având în vedere că se ocupă de MCV, parteneriate şi programe pe Justiţie şi anticorupţie şi pledează împotriva legilor Justiţiei pe care sunt convinsă că nu le-a citit. Când stai la masă cu unul ca Nelu Iordache, în plus condamnat, nici n-ai cum să înţelegi ce scrie-n legi. Moare totul.

E bine de ştiut totuşi că Nelu Iordache a fost probat de nişte procurori curajoşi care, cu toate tertipurile şi tergiversările individului, au reuşit să-l dovedească în faţa judecătorilor în instanţă, acolo unde se validează orice procuror bun şi profesionist în singurul dosar mare pe fraudă din infrastructura României. Dar doamna ambasador mare susţinătoare a anticorupţiei n-are de unde să ştie nici asta. Şi nici nu-i pasă. Doar stă efectiv cu corupţia la masă. În familie. Good to know.