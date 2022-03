Ambasadorul SUA la ONU: nu excludem ca alte țări NATO să trimită trupe în Ucraina

Ambasadorul SUA la ONU, Linda-Thomas Greenfield, susține că nu trupele americane nu vor fi trimise direct în Ucraina, dar nu exclude ca alte țări NATO să trimită trupe.

”SUA nu vor trimite trupe, dar nu excludem ca o altă țară NATO să facă acest lucru”, a declarat ambasadorul SUA la Națiunile Unite.

În ultima perioadă, secretarul general al NATO, dar și liderii țărilor din Europa, care fac parte din NATO, au precizat în nenumărate rânduri faptul că nu vor trimite trupe în Ucraina, asta însemnând o confruntare directă cu Rusia.

