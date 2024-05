Amendă de 5000 de lei şi interdicţia de a folosi, timp de şase luni, autovehiculul, pentru un bărbat care făcea transport ilegal de persoane

Un bărbat care a fost prins făcând activităţi de transport public de persoane, fără a avea licenţă în acest sens, a fost amendat cu 5000 de lei de către poliţiştii din Vâlcea. În plus, bărbatul nu mai are dreptul de a folosi, timp de jumătate de an, autovehiculul pe care îl utiliza la activitatea prestată ilegal.

Bărbatul în vârstă de 31 de ani, din localitatea Vâlcelele, judeţul Buzău, a fost depistat miercuri, 1 mai, de către poliţiştii Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, pe DN 7, în localitatea Călimăneşti, în timp ce făcea transport public de persoane contra cost. Verificările făcute de Poliţie au arătat că şoferul nu deţine autorizaţie taxi sau o copie conformă valabilă.

„Conducătorul auto a fost sancţionat contravenţional conform Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere cu amendă în valoare de 5.000 lei, fiindu-i reţinut certificatul de înmatriculare şi plăcuţele”, informează, joi, Poliţia judeţeană Vâlcea.

Pe lângă amendă, poliţiştii au dispus suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului folosit la transportarea persoanelor, pentru o perioadă de şase luni.