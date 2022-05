Americanii spun că armata Ucrainei rupe frontul în Harkov și avansează spre granița cu Rusia: Moscova pregătește anexarea Hersonului

Institute for the Study of War apreciază că este posibil ca forțele ucrainene din regiunea Harkov să avanseze spre granița cu Rusia în următoarele zile sau săptămâni, scrie The Guardian.

Potrivit unui raport recent al think tank-ului american, contraofensiva ucraineană la nord-est de Harkov înregistrează progrese semnificative.

Raportul, redactat de Mason Clark, Karolina Hird și Kateryna Stepanenko, își precizează "principalele concluzii":

Forțele ruse au distrus mai multe poduri pentru a încetini forțele ucrainene și este posibil să efectueze o retragere limitată la nord-est de orașul Harkov în fața contraofensivei ucrainene de succes, scrie mediafax.ro.

Forțele ucrainene fac progrese semnificative în jurul orașului Harkov și probabil că vor avansa spre granița cu Rusia în zilele următoare.

Forțele ucrainene au continuat să respingă avansurile rusești spre Barvinvoke, iar forțele rusești au abandonat probabil eforturile de a se deplasa direct spre sud-est, spre Slovyansk. ISW nu poate confirma în acest moment afirmațiile privind o contraofensivă ucraineană spre Izyum.

Forțele ruse au afirmat că au capturat Popasna la 7 mai, dar rămân în mare parte blocate în estul Ucrainei.

Guvernul ucrainean a confirmat că ultimii civili rămași blocați în uzina Azovstal au fost evacuați la 7 mai, dar pare puțin probabil ca apărătorii ucraineni rămași să se predea. Probabil că ISW nu va putea raporta nicio schimbare în controlul zonei până când forțele rusești nu vor captura uzina în ansamblu, din cauza mediului informațional precar din Mariupol.

După toate indiciile, forțele ruse vor anunța crearea unei Republici Populare Herson sau, eventual, vor anexa cu forța regiunea Herson în următoarele săptămâni pentru a-și cimenta administrația de ocupație și pentru a încerca să smulgă definitiv aceste teritorii din Ucraina.

Forțele ruse au continuat să vizeze Odesa cu lovituri de rachete de croazieră și să desfășoare atacuri sub pavilion fals în Transnistria în ultimele zile.