Ana Birchall aruncă BOMBA: Dorneanu să explice ce căuta Liviu Dragnea la Curtea Constituțională

Fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, susține că președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu, trebuie să iasă public și să clarifice de ce a fost adus Liviu Dragnea la sediul CCR.

„Fiind o informație de interes public, trebuia clarificat până la această oră. Dacă domnul Liviu Dragnea a ridicat o excepție de neconstituționalitate, procedural are acest drept. Dacă nu a ridicat excepția de neconstitutționalitate, atunci nu are acest drept”, a declarat Ana Birchall, la Realitatea Plus.

Fostul ministru al Justiției a subliniat că Valer Dorneanu nu a dat lămuriri încă referitor la acest aspect, însă s-a grăbit să-l critice pe procurorul-șef DNA, Crin Bologa, pentru declarațiile despre anchetele închise după deciziile Curții.

„Valer Dorneanu a refuzat să-mi dea cuvântul într-o speță care mă privea direct. Valer Dorneanu ar trebui să explice public aceste aspecte. (...) Dorneanu nu se grăbește să clarifice acest aspect, în schimb, imediat s-a grăbit să-l pună la punct pe șeful DNA. Adică îl avem la CCR pe Stan, care după ce manipulează public o informație… Unde este integritatea Curții? Este pusă sub semnul întrebării având în vedere aceste aspecte (…) Voi continua să pun în discuție credibilitatea pe care o instituție o dă având în vedere acest comportament”, a completat Ana Birchall.