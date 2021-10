Ana de Armas, în negocieri pentru a juca într-un film derivat din John Wick

- Actriţa americană de origine cubaneză Ana de Armas este în negocieri pentru a juca în "Ballerina", primul film derivat ('spin-off')din populara şi plină de violenţă saga de acţiune "John Wick", relatează EFE.

Portalul Deadline a informat joi că, dacă negocierile ajung la bun sfârşit, Ana de Armas va fi protagonista acestui film despre o tânără care caută răzbunare şi care vrea să-i ucidă pe cei care i-au asasinat familia.

Regizorul Len Wiseman, a cărui filmografie include titluri ca "Underworld" (2003), va realiza acest film cu scenariul semnat de Shay Hatten, care a mai lucrat la scenariul opusului "John Wick: Chapter 3 - Parabellum" (2019), informează Agerpres.

"Ballerina" va fi un pas înainte la Hollywood pentru Ana de Armas, considerată una dintre actriţele cele mai bine cotate ale momentului.

Anul acesta a fost văzută pe marile ecrane în "No Time to Die", filmul în care Daniel Craig se desparte de personajul James Bond, însă filmografia ei la Hollywood cuprinde titluri ca "Blade Runner 2049" (2017) sau "Knives Out" (2019).

Tânăra actriţă mai multe proiecte de viitor, precum "Blonde", de Andrew Dominik ("The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford", 2007) în care o va interpreta pe Marilyn Monroe; "The Gray Man", un thriller regizat de fraţii Russo ("Avengers: Endgame", 2019); şi filmul "Deep Water", care marchează reîntoarcerea pe marile ecrane a regizorului Adrian Lyne ("Nine 1/2 Weeks", 1986) unde îl are ca partener pe fostul său iubit Ben Affleck.

În ce priveşte "John Wick", o saga compusă din trei lungmetraje, este una dintre cele mai de succes serii de filme de acţiune, care a primit aplauzele criticii şi a marcat reîntoarcerea pe marile ecrane a lui Keanu Reeves.

În afară de acest 'spin-off' feminin "Ballerina", saga "John Wick" are prevăzute cel puţin alte două filme cu Keanu Reeves în rolul principal şi un serial de televiziune, din a cărui distribuţie va face parte Mel Gibson.