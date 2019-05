ANAF: Declarația unică NU se mai depune doar online

Incepand de vineri, contribuabilii nu mai sunt obligati sa depuna declaratia unica doar online.

In Monitorul Oficial a fost publicata OUG 35/2019 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare privind acordarea unor imprumuturi din Trezoreria Statului si pentru modificarea si completarea unor acte normative.Aceasta aduce modificari punctuale la mai multe acte normative. Se remarca abrogarea obligatiei de a se depune declaratia unica doar in format electronic.Sa analizam principalele aspecte ale ordonantei de urgenta:Cunoastem faptul ca prin OUG 18/2018 a fost reglementata procedura de declarare a veniturilor extrasalariale realizate de persoanele fizice ce au obligatia platii impozitului pe venit si dupa caz au obligatia sa plateasca contributie la asigurari sociale - pensii sau contributie la asigurarile sociale de sanatate, in functie de situatia personala si de tipul venitului realizat.

S-a reglementat faptul ca in anul 2018 declaratia unica se poate depune atat in format electronic, cat si pe hartie.

Incepand cu 1 ianuarie 2019, depunerea declaratiei unice se poate face doar prin comunicare electronica la distanta, in acest sens a existat art. 122 alin. (5) din Codul Fiscal.

Prin ordonanta publicata azi in Monitorul Oficial, s-a abrogat aceasta prevedere, iar Codul Fiscal trebuie inteles in sensul ca depunerea declaratiei unice se poate realiza atat prin transmitere electronica, cat si prin depunerea pe hartie la registratura autoritatii fiscale sau poate fi transmisa prin posta.



In acest sens, ne asteptam ca in perioada urmatoare sa apara alte acte normative subsecvente in sensul dat de prezenta ordonanta.



Restituirea taxei de prima inmatriculare fara sa se efectueze o compensare. In domeniul restituirii taxei de prima inmatriculare, notiune pe care o folosim in sens generic, avand in vedere ca aceasta taxa a fost reglementata de mai multe acte normative, cunoastem faptul ca termenul maximal de restituire este data de 30 iunie 2019, conform art. 63 din OUG nr. 114/2018.

In acelasi timp exista in Codul de Procedura Fiscala o prevedere ce obliga compensarea sumelor datorate unui contribuabil cu sumele pe care contribuabilul le datoreaza bugetului de stat, cand se intampla astfel de situatii. Aceasta compensare a fost aplicata pana acum cand a fost cazul.



O ordonanta analizata astazi introduce o derogare de la prevederea din Codul Fiscal amintita, in sensul ca nu se va mai aplica compensarea cand exista datorii reciproce, iar banii aferenti taxei de prima inmatriculare se restituie contribuabilului.



Nivelul dobanzii la care se pot imprumuta autoritatile publice locale in scopul finantarii activitatilor ce le revin - plati restante de subventii pentru livrarea energiei termice catre populatie.

In anul 2019 autoritatile publice locale se pot imprumuta la Trezoreria Statului din veniturile din privatizare, in limita unei sume de 700.000.000 lei. Dobanda platita este ROBOR la 3 luni, la care se adauga o marja de dobanda in functie de durata imprumutului.

Marjele suplimentare de dobanda sunt:

1,5 puncte procentuale pentru scadente de pana la 3 ani, inclusiv;2,0 puncte procentuale pentru scadente intre 3 si 5 ani, inclusiv;2,5 puncte procentuale pentru scadente intre 5 si 10 ani, inclusiv;3,0 puncte procentuale pentru scadente intre 10 si 15 ani, inclusiv;3,5 puncte procentuale pentru scadente intre 15 si 20 de ani, inclusiv;