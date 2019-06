Analiză: Unde se dă adevărată bătălie pentru putere

Dat fiind că nu e încă limpede ce fel de acord Brexit va exista sau dacă Marea Britanie va reuşi până la urmă să ajungă la o înţelegere cu UE, e greu de estimat care va fi impactul ieşirii Londrei din Uniunea Europeană pentru femei - în calitate de angajate, consumatoare şi utilizatoare de servicii publice.

Oricum ar fi, realitatea e că acordurile comerciale pot avea efecte diferite asupra bărbaţilor şi femeilor, în funcţie de situaţia financiară sau de responsabilităţile pe care le au în familie.

"Femeile sunt mai vulnerabile la schimbările acordurilor comerciale, fie că e vorba de o mai mare liberalizare sau de mai multe restricţii. Şi anume pentru că e mai dificil pentru femei să profite de noi oportunităţi şi sunt mai vulnerabile faţă de un impact negativ", apreciază Dr. Mary-Ann Stephenson, directorul UK Women's Budget Group şi co-autoarea unui studiu privind efectele Brexitului asupra femeilor. "Femeile nu dispun de aceeaşi mobilitate ca bărbaţii şi nici de acelaşi nivel salarial", a adăugat Stephenson pentru DW.

Un dezavantaj pentru femei

Studiul amintit relevă că în cazul în care nu se va ajunge la o înţelegere cu Bruxelles-ul şi economia britanică va fi afectată puternic, pierderea multor locuri de muncă va fi inevitabilă, mai ales în sectoarele bazate pe comerţul cu UE, cum ar fi industria de îmbrăcăminte şi textile, în care majoritatea lucrătorilor sunt femei.

Ziarul Financiar:

Bitdefender, a doua cea mai valoroasă companie antreprenorială românească, după UiPath, tocmai s-a mutat lângă „borcanul cu miere”, adică în mijlocul campusului studenţesc din Grozăveşti construit de Ceauşescu în anii '80 şi care după două-trei decenii a devenit unul dintre principalii furnizori de creiere pentru multinaţionale, dar şi pentru firme româneşti.

Pe lângă firmele din IT care aleargă după creiere româneşti, în joc au intrat şi fondurile de investiţii şi băncile din România. BCR şi-a lansat propriul accelerator de business – InnoviX, împreună cu UiPath, Google for Startups, Mindspace şi European Center for Services Investments and Financing.

Techcelerator, un program de mentorat al fondului de investiţii GapMinder, în parteneriat cu Globalworth, EY România şi Banca Transilvania, tocmai a selectat şapte start-up-uri româneşti care vor primi o finanţare iniţială de 350.000 de euro, în schimbul unei părţi din companie.

Pentru acest gen de finanţare s-au bătut 185 de start-up-uri, dintre care 26 au fost preselectate, iar în final 7 vor primi banii.

În IT, salariul mediu a ajuns în aprilie 2019 la 7.200 de lei net (adică 1.525 de euro), la care se adaugă beneficii „fără număr”. Acum 10 ani salariul mediu în IT era de 2.600 de lei (adică 650 de euro, în cursul euro de atunci).

Dacă România ar fi avut nu 120.000-130.000 de „creiere” din IT, ci 300.000, companiile le-ar fi absorbit imediat.

Problema este că România nu poate produce anual atâtea creiere în IT, dar şi în inginerie, cât cere piaţa.