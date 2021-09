Anca Dragu demontează suspiciunile de fraudă: 'Nu avem niciun fel de problemă cu aceste semnături. Sunt absolut legale, perfecte'

Președintele Senatului Anca Dragu a spus luni, la Parlament, că nu este niciun fel de problemă cu semnăturile parlamentarilor de pe moțiunea de cenzură depusă de USR PLUS AUR vineri.

„Considerăm că nu avem niciun fel de problemă cu aceste semnături. Sunt absolut legale, perfecte. Sunt semnături olografe. (...) Este o moțiune depusă regulamentar și ea trebuie să meargă pe circuitul normal, legal. Nu văd cine și cum să constate că moțiunea depusă vineri nu întrunește toate elementele legale”, a spus Anca Dragu.

Ea a anunțat că și-a anulat vizita la Viena unde avea loc a 5-a Reuniune internațională a șefilor de parlamente.

Birourile Permanente ale celor două Camere se reunesc luni, de la ora 12:00, pentru a lua act de depunerea moţiunii de cenzură USR PLUS-AUR şi a stabili calendarul dezbaterii acesteia, după ce la precedentele două şedinţe nu a existat cvorum. Şi PNL, şi PSD au afirmat că moţiunea ar putea avea probleme procedurale liberalii afirmând explicita că acest aspect va fi verificat. La ultima şedinţă, convocată sâmbătă, au absentat parlamentari din PNL, PSD şi UDMR.

Senatoarea PNL Alina Gorghiu, videpreşedinte al Senatului, a precizat că la şedinţa Birourilor permanente reunite ale celor două Camere va fi făcută o analiză pentru a vedea dacă moţiunea de cenzură depusă de USR PLUS şi AUR, „o alianţă toxică”, îndeplineşte toate condiţiile procedurale pentru a putea fi stabilit calendarul dezbaterii şi votului asupra acestei în Parlament.

Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunţat că PSD este dispus să voteze moţiunea de cenzură depusă de USR PLUS şi AUR, în Parlament şi că va participa şi la şedinţa Birourilor Permanente. De asemenea, dacă nu trece moţiunea deja depusă în Parament, liderul PSD i-a invitat pe colegii săi de la USR PLUS şi AUR să semneze moţiunea social-democraţilor. De asemenea, Ciolacu a afirmat că există suspiciuni cu privire la semnăturile de pe moţiunea de cenzură a USR PLUS şi AUR. Liderul PSD a adăugat însă că social-democraţii nu se vor va implica decizional în lupta între PNL şi USR PLUS sau în deciziile Birourilor permanente reunite.