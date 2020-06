Ancheta în cazul asasinării fostului premier suedez Olof Palme a fost finalizată după 34 de ani

Procuratura suedeză l-a declarat miercuri pe graficianul Stig Engstrom drept asasinul premierului Olof Palme în 1986, informează Reuters şi dpa. Procurorul Krister Petersson a anunţat finalizarea dosarului vechi de 34 de ani, potrivit Agerpres.

"Persoana este Stig Engstrom. Deoarece persoana este decedată, nu o pot pune sub acuzare şi am decis să închei ancheta preliminară", a declarat Petersson. "Cred că am ajuns cât de departe aţi putea dori", a adăugat el.Engstrom a decedat în 2000.Palme a fost împuşcat mortal, din spate, pe o stradă din Stockholm. Un bărbat condamnat după doi ani pentru asasinat a fost ulterior reabilitat, iar dosarul a rămas nerezolvat timp de peste trei decenii.