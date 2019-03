Andrei Caramitru AMENINȚĂ PNL: 'Ne obligați să intrăm, la un moment dat, în confruntare directă și nu cred ca e bine pentru nimeni'

Andrei Caramitru, consilierul lui Dan Barna, președintele USR, este, cu siguranță, unul dintre cei mai controversați politicieni. Ajuns celebru pentru că l-ar fi bătut pe fiul lui Liviu Dragnea și intrat, ulterior, în memoria opiniei publice pentru atacurile sale extrem de violente la adresa judecătorilor CCR și a adversarilor din politică, Andrei Caramitru trece la nivelul următor și îi amenință și pe cei din PNL.

Fără ca omul pe care îl sfătuiește, Dan Barna, să se delimiteze, până acum, de vreuna dintre declarațiile sale, Andrei Caramitru le atrage atenția liberalilor că ”ne obligați să intram la un moment dat in confruntare directă și nu cred ca e bine pentru nimeni (in special pentru voi, ca aveți de o mie de ori mai multe vulnerabilități decât noi)”.

”Pot sa ii rog pe prietenii PNL-isti sa se calmeze un pic? Să difuzați mizerii de-astea in online nu vă onorează. Noi nu va atacam (încurajări de reforma interna nu sunt atacuri - sunt sfaturi prietenesti) pentru că suntem raționali și civilizati, știm ca avem nevoie unii de alții. Dacă nu vreți sa faceți alianța cu noi și preferați PSD, ALDE si ProRomânia (deși nu cred ca e linia partidului), măcar asumați-o ca sa știe oamenii ce sa voteze.

Va rog - sincer - sa va opriți. Altfel ne obligați să intram la un moment dat in confruntare directă și nu cred ca e bine pentru nimeni (in special pentru voi, ca aveți de o mie de ori mai multe vulnerabilități decât noi). Eu nu vreau asta. Ok ? Mulțumesc.”, scrie Andrei Caramitru.

