Andrei Caramitru, de partea lui Ciolacu în scandalul banilor 'cash': 'Problema NU e la oameni normali. E la firme, alea locale'

Andrei Caramitru, economist și fost consilier al președintelui USR, se poziționează de partea guvernului în scandalul izbucnit odată cu limitarea plăților în numerar la 5000 de lei. Caramitru susține că oamenii de rând nu vor fi afectați, iar revolta este de fapt a unor firme care folosesc banii „cash” pentru a evita obligațiile fiscale.

„Apropo de cash. Problema NU e la oameni normali angajați, pensionari etc. NU. E la firme. alea locale.

Mecanismul e simplu. Scoți Cash din firma non stop cu care faci plăti Cash nefiscalizate (in general e cu un contract sub-estimat masiv si restul pe lângă). Angajați plătiți cu salariu minim restul Cash. Furnizorii plătiți cash 80%. Cât mai mult. Așa eviti : cas/cass pe salarii si TVA si tot. Lux. diferenta rămâne Cash la proprietar. Marje enorme pentru ca câștigi foarte mult făcând evaziune full. In loc de 5% marja de profit ajungi la 25% real.

De asta avem firme locale total nebancabile - fara venituri, fără profit. Dar - cu proprietari cu Lamborghini si 5 vile si amanta de lux. Cifrele sunt clare - 15% din firme sunt bancabile, restul nu. Însă avem 90’000 de milionari in EUR.

Vorbiți cu orice angajat de banca sa va zică cum e coada la persoane juridice zilnic sa scoată pungi de cash. Vorbiți cu oricine care e la tejghea intr-o firma sa va zică cum se scoate cash-ul din casa non stop.

Așa ca - atunci când unii urla cu cashul. 99% din angajați si pensionari nu au nici o problema pentru ca oricum nu câștiga pe luna mult, pot sa facă in continuare TOATE plățile cash. Problema e la antreprenorii locali, Vreo câteva sute de mii, care urlă ca din gură de Sarpe.

Se vor calma. Dacă își iau Mercedes si nu Lamborghini si dau mai puțin cash la amanta tot sunt ok la final. Hai sa fim serioși un pic”, scrie Andrei Caramitru pe Facebook.

Ce prevede Legea 296/2923, în vigoare de la 1 noiembrie 2023, despre plățile cash

„Art. LXIV

Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 3, alineatele (1), (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"Art. 3

(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) [„Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii.”], se pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii:

a) încasări de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de la o persoană;

b) încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei de la o persoană;

c) plăţi către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 lei/zi;

d) plăţi către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 2.000 lei;

e) plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

(2) Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei şi, respectiv, de 2.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 1.000 lei, respectiv de 2.000 lei.

(3) Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei şi, respectiv, de 2.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry. Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot achita facturile cu valori care depăşesc plafonul de 1.000 lei, către furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv de 2.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 1.000 lei/2.000 lei în numerar, suma care depăşeşte acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar."

2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 4

(1) Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar efectuate între persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanţări, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană, până la data de 31 decembrie 2024, şi 2.500 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2025.

(2) Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate de la/către o persoană, pentru operaţiunile de încasări/plăţi în numerar prevăzute la alin. (1), cu o valoare mai mare decât plafonul prevăzut la alin. (1), precum şi fragmentarea tranzacţiilor reprezentând cesiuni de creanţe sau alte drepturi, primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanţări, dividende, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare decât plafonul prevăzut la alin. (1).

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii care se efectuează cu plata în rate, în condiţiile în care între persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi persoanele fizice sunt încheiate contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate, conform legii.

(4) Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar efectuate între persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi persoane fizice în calitate de asociaţi/acţionari/administratori/persoane fizice/alţi creditori exclusiv creditorii instituţionali care desfăşoară activităţi de intermediere financiară prevăzute de lege reprezentând împrumuturi, indiferent de natura şi destinaţia acestora, pot fi efectuate numai prin instrumente de plată fără numerar."

3.După articolul 41 se introduce un nou articol, art. 42, cu următorul cuprins:

"Art. 42

(1) Sumele în numerar aflate în casieria persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) nu pot depăşi, la sfârşitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei. Sumele în numerar care depăşesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), se admite depăşirea acestui plafon numai cu sumele aferente plăţii salariilor şi a altor drepturi de personal, precum şi a altor operaţiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora."

4.Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 9

(1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate şi/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 1.000 lei, respectiv 2.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată astfel: 1.000 lei, respectiv 2.000 lei în numerar, sumele care depăşesc aceste plafoane putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar.

(2) În cazul returnării de bunuri de către persoanele fizice şi, respectiv, neprestării de servicii către persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată în numerar în limita a 5.000 lei, până la data de 31 decembrie 2024, şi 2.500 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2025, iar sumele care depăşesc acest plafon putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar."”