Andrei Caramitru prezice SFÂRȘITUL lui Dan Barna, daca Nicușor Dan câștigă Primăria Capitalei: Își va pierde influența

Fostul consilier al liderului USR Dan Barna, Andrei Caramitru, prezice că acesta își va pierde influența de la vârful USR în cazul în care Nicușor Dan va câștiga Primăria Capitalei.

"De ce sunt dezamăgiți multi de opoziția de la noi? Argumentele sunt știute: e nevoie de alianță între forțele de dreapta, nu ne plac politicienii vrem specialiști, nu ne place Barna, in USR se cearta toți între ei, PNL are prea multi hoți și PSD-isti infiltrați.

Pai bine oameni buni. In alegerile de duminică in Bucuresti aveți totul pe tavă - toate problemele de mai sus sunt rezolvate:

- E o alianța între PNL și USRPLUS. Ba mai mult - e de fapt o alianță între aripa nicusorista din usr, aripa barna din USR, PLUS și aripa reformista din PNL. Exact ce trebuie. Toți oamenii buni intr-un loc. Nu uitați - echipa PNL din Bucuresti este de fapt aripa “curată” din PNL. Ciucu, Violeta Alexandru și multi alții foarte ok. Unul nu are vreo problema de etică sau ceva

- Candidatul propus la primărie e independent, nu e membru in nici un partid politic și e hiper specializat pe problemele Bucureștiului de care se ocupa de vreo 10-15 ani exclusiv. Mai e și super deștept, cu studii la cele mai mari universități din străinătate și un om profund decent și civilizat.

- Dacă câștiga Nicușor - Barna își pierde influența in USR. Aripa reformista din PNL câștiga mult in interiorul PNL. E perfect

Ce să vrem mai mult? Ce sa cerem mai mult?

Așa că - dacă și acum căutați nod in papură - nu se mai poate face nimic niciodată in țara asta. Nu va apărea din senin un partid sau candidați perfecți - și chiar dacă apar oricum o sa fie înjurați la fel sau chiar mai mult decât ăștia de acum. Hai cu un pic de încredere și curaj. Se poate și o sa putem sa schimbam lucrurile. Depinde doar de o minima implicare, 20 minute sa mergem pana la vot. Și înainte sa îi rugam pe cei din jurul nostru sa vina și ei la vot. Asta e tot", a scris Caramitru pe Facebook.