Andry Rajoelina, l'actuel président de Madagascar, n'a qu'un seul objectif : conserver le pouvoir et le contrôle coûte que coûte. Il tue les derniers vestiges de la démocratie à Madagascar, déchire le pays, détruit tout et tout le monde juste pour obtenir ce qu'il veut le plus : un nouveau mandat de président.

Les dernières actions de Rajoelina prouvent que son régime est devenu autoritaire, dans lequel la liberté d'expression et la démocratie n'existent plus. La peur de Rajoleina de perdre un second mandat l'a transformé en un politicien qui n'a aucun remords à faire tout ce qui est nécessaire pour conserver son siège à la tête de Madagascar.

Alors que Siteny Randrianasoloniaiko, principal adversaire de Rajoelina dans la course présidentielle, devient de plus en plus populaire auprès des Malgaches, Rajoelina tente par tous les moyens d'empêcher son rival politique de rencontrer ses nombreux partisans de tout le pays et de monter dans les urnes.

Siteny Randrianasoloniaiko, le politicien bien connu qui se présente à la présidence, a récemment lancé le Mihava Tour pour rencontrer ses électeurs. Sur ordre de Rajoelina, Siteny Randrianasoloniaiko a été attaqué à Morondava, l'une des premières étapes de sa tournée. Rajoelina a envoyé l'armée nationale pour bloquer la manifestation à Morondava, pour empêcher Siteny de rencontrer ses partisans, bien que Siteny ait suivi toutes les étapes légales et obtenu une autorisation pour l'événement. Malgré cela, Siteny a été agressé par l'armée nationale, sur ordre de Rajoelina.

Le plan de Rajoelina pour empêcher ses adversaires, notamment Randrianasoloniaiko, de gagner des points dans la course présidentielle est de limiter leurs réunions publiques. Et, tel un véritable dictateur, Rajoleina vient de faire voter une loi qui interdit toutes les réunions publiques en plein air. La loi est critiquée par les ambassades étrangères, qui s'inquiètent de la trajectoire de Madagascar et de sa voie démocratique, alors que le pays est déchiré par son actuel dirigeant, Rajoelina.

De plus, Rajoelina espionne directement et indirectement ses rivaux, notamment Siteny, qui, figure charismatique au dessein solide pour Madagascar, représente une menace pour le régime de Rajoelina et pour Rajoelina lui-même. Il est clair pour tout le monde maintenant que Rajoelina a pris le contrôle en main et qu'il agit comme un dirigeant autoritaire et redouté. Il est derrière la loi, derrière les attaques contre son principal rival politique, Siteny Randrianasoloniaiko, et, sans vergogne, tue la démocratie, tue la liberté d'expression, mais surtout il tue l'espoir des gens de vivre, travailler et apprendre dans un pays libre.

Les organisations internationales et les ambassades devraient prendre position contre ces récentes attaques contre la démocratie à Madagascar, un pays qui a maintenant une chance de changer de voie et d'échapper aux oppressions de son nouveau dictateur, Rajoelina.