Angajații Primăriei Sectorului 4 încearcă să rezolve și cererile mai neobișnuite ale petenților

Aplicația recent lansată de Primăria Sectorului 4 și call center-ul 021.9441 au înregistrat deja mii de sesizări, printre care se află și unele mai puțin obișnuite. Dacă în ”topul” celor mai reclamate probleme, se află pe primul loc sesizările legate de ocuparea parcărilor de reședință, pe cel de-al doilea, sacii de gunoi lăsați lângă stâlpi, iar pe locul trei tulburarea ordinii și liniștii publice, într-un așa-numit clasament al sesizărilor neobișnuite este greu de făcut o departajare între reclamații, mai ales că e vorba de cazuri unice.

”Prin intermediul aplicației mobile Primăria Sectorului 4 primim cel mai frecvent sesizări despre gropi și saci de gunoi lăsați lângă stâlpi. Prin serviciul call center, cei mai mulți dintre locuitorii Sectorului 4 reclamă faptul că își găsesc locurile de parcare ocupate, că sunt gunoaie aruncate lângă stâlpi și că se ascultă muzică la volum maxim, în fața blocului, sau în vreun apartament. De multe ori, cererile oamenilor sunt cât se poate de neobișnuite, dar angajații Primăriei încearcă să le rezolve, cât mai repede și mai bine, fie apelând la alte autorități care au competențe în cazurile respective, fie direct. Toate cererile sunt luate în searios, chiar dacă nu fac referire la lucruri obișnuite”, a declarat directorul adjunct al Direcției de Relații Publice a Primăriei Sectorului 4, Nelyana Galeș.Potrivit reprezentanților primăriei, într-o noapte a sunat o doamnă îngrozită. Plângea, era înspăimântată, pentru că un liliac îi intrase în casă, prin fereastra de la bucătărie și ajunsese în dormitor, unde stătea lipit într-un colț al camerei. ”În primul moment ne-am gândit să sunăm la dispeceratul Poliției, dar ni s-a spus clar că nu e de competența lor. Am vorbit și la ISU, dar nici acolo, regulile nu permiteau o astfel de intervenție. Apoi ne-am gândit cum să rezolvăm această situație împreună cu cei de la Poliția Locală. Am mers la unul din magazinele cu articole de pescuit, din zona Big Berceni, care sunt deschise și noaptea și am cumpărat un minciog, o plasă din aceea folosită de pescari, pentru a prinde liliacul. A fost singura și cea mai bună soluție, pentru a rezolva problema”, au povestit aceștia.Cineva a cerut primăriei să ajute un melc să traverseze aleea din fața blocului, ca să nu fie călcat de cineva.O altă persoană a reclamat prezența unei pisici extrem de agresive, care o atacă de câte ori iese, sau intră în scara blocului, iar altcineva s-a plâns că, o dată la câteva zile, găsește în curte, aruncată peste gard, câte o pungă cu pui de pisică.Nu au fost trecute cu vederea nici ”prostituatele din zona Văcărești, care se ascund în boscheți când văd mașina de poliție”, nici rațele sălbatice din parc, care ”s-au înmulțit și, în loc să stea pe apă, se plimbă pe spațiul verde”.”Nu de mult, o petentă a solicitat un echipaj de la Poliția Locală, deoarece i-a intrat un șarpe în crăpătura casei. Deși nu intră în competența Poliției Locale, colegii noștri au fost la fața locului. Sesizarea s-a confirmat. S-a luat legătura cu reprezentanții ASPA, DSV, Primăria Capitalei, Herpetologie... Până la urmă, problema a fost rezolvată cu ajutorul unui medic veterinar”, a rememorat Nelyana Galeș.Printre reclamațiile neobișnuite am mai găsit-o pe cea a unui domn care și-a pierdut verigheta în gunoiul menajer și îi ruga pe angajații ADP4 să o caute, ca să nu aibă probleme cu soția, precum și solicitarea unei doamne care voia să cheme Poliția Locală pentru că, imediat după Revelion, cineva i-ar fi furat de pe sfoara din curte, pantaloni pe care i-a pus la uscat.”Desțânțărimea urgentă”, sau ”comerțul abundent periculos de legume” s-au aflat, de asemenea, printre sesizările primite în ultima perioadă, la numărul de telefon 021.9441.”Recent, am pus la dispoziția cetățenilor o aplicație mobilă, pentru a facilita comunicarea cu autoritățile locale și pentru a diminua numărul petițiilor scrise și drumurilor către ghișeele autorității locale. Aplicația Primăria Sectorului 4 funcționează în paralel, 24 de ore din 24, cu un call center apelabil la numărul unic 012/9441, prin intermediul căruia pot fi furnizate informații din toate domeniile specifice administrației publice locale. Oamenii au înțeles rolul acestor noi căi de comunicare și sper să le folosească în continuare, pentru a nu mai fi nevoiți să aștepte în fața ghișeelor pentru orice problemă”, a declarat Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță