Anghel Iordănescu: Nu vom transfera la Bruxelles scandalurile de pe scena politică românească; acolo reprezentăm România

Candidatul aflat pe poziţia a doua pe lista Uniunii Naţionale pentru Progresul României (UNPR), Anghel Iordănescu, a declarat, miercuri, la Sâncraiu de Mureş, că, împreună cu colegul său, Ilie Năstase, dacă vor fi aleşi în Parlamentul European, nu vor transfera la Bruxelles scandalurile de pe scena politică românească, deoarece acolo nu merg ca membri de partid, ci ca reprezentanţi ai României, potrivit Agerpres.

"România are dreptul să fie reprezentată la Bruxelles cu demnitate şi onoare, trebuie să aibă reprezentanţi în Parlamentul European, totul va depinde de electorat. Vă pot asigura, dacă Dumnezeu şi Maica Domnului va ilumina electoratul şi ne va trimite la Bruxelles, că ne vom bate pentru orice proiect european, pentru a aduce fonduri structurale care să creeze plus valoare în ţara noastră. Şi Ilie Năstase, şi eu avem acest exerciţiu de a reprezenta România. O să spuneţi că nu e acelaşi lucru, dar nu uitaţi că am fost senator, şi eu, şi el, şi avem această obişnuinţă de a şti cum se votează şi cum se fac demersurile. Este un alt nivel, dar cu siguranţă ne vom face datoria faţă de ţară, faţă de cetăţenii care ne-au trimis acolo şi vă asigur că vom apăra imaginea şi interesul României. Nu vom transfera la Bruxelles scandalurile de pe scena politică românească. Acolo ne ducem nu ca membri ai UNPR, ne ducem să reprezentăm România", a declarat Anghel Iordănescu, într-o conferinţă de presă.

Acesta a spus că, dacă va ajunge în Parlamentul European, va apăra interesul României "cu cinste şi cu onoare".