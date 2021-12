Animaţia Encanto s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american de weekend

Animaţia „Encanto”, producţie Disney, s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american de weekend.

În al doilea weekend pe marile ecrane nord-americane, lungmetrajul a generat încasări de 12,7 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com

„Encanto” spune povestea tinerei Mirabel Madrigal, o fată din Columbia care trebuie să trăiască zi de zi cu frustrarea de a fi singurul membru al familiei sale care nu posedă puteri magice. Chiar şi casa ei este fermecată, dansând în ritmul vieţii de zi cu zi. Când însă descoperă că magia care înconjoară Encanto e în pericol, Mirabel decide ca ea, cea mai comună dintre Madrigali, să fie cea care salvează totul.

„Ghostbusters: Afterlife”, continuare a comediei SF din 1984 regizată de Jason Reitman, cu Paul Rudd, Carrie Coon şi Mckenna Grace în distribuţie, şi-a păstrat de asemenea poziţia în clasament, a doua.

În al treilea weekend de la debut, filmul a cărui acţiune are loc la câteva decenii după povestea celor trei parapsihologi vânători de fantome a generat încasări de 10,3 milioane de dolari.

Drama „House of Gucci”, care detaliază asasinarea lui Maurizio Gucci (jucat de Adam Driver) şi decăderea dinastiei din industria modei, s-a menţinut pe locul al treilea, cu încasări de 6,7 milioane de dolari în al doilea weekend de la premieră.

Lady Gaga interpretează rolul Patriziei Reggiani, fosta soţie a lui Maurizio care a fost acuzată şi condamnată pentru asasinarea lui, după ce a părăsit-o pentru o femeie mai tânără. Patrizia Reggiani a executat 18 ani de închisoare, primind porecla Black Widow, înainte de a fi eliberată în 2016.

Regizorul filmului este reputatul Ridley Scott, iar povestea e bazată pe un scenariu semnat de Becky Johnston şi Roberto Bentivegna, inspirat din cartea „The House of Gucci” scrisă de Sara Gay Forden. Din distribuţie fac parte Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, Salma Hayek, Al Pacino şi Mădălina Ghenea.

„Christmas with the Chosen: The Messengers”, care prezintă melodiile interpretate de artiştii spectacolului „The Chosen”, a debutat pe locul al patrulea, cu încasări de 4,1 milioane de dolari.

Locul al cincilea în box office-ul nord-american de weekend a fost ocupat de lungmetrajul fantasy „Eternals”, producţie Marvel regizată de Chloé Zhao. În al cincilea weekend de la lansare, filmul a generat încasări de 3,9 milioane de dolari.

Cel de-al 26-lea titlu din Universul cinematografic Marvel reprezintă o expansiune a acestuia prin cei zece supereroi nemuritori care au protejat Pământul şi i-au modelat istoria şi civilizaţiile de la începutul timpului. Din distribuţie fac parte Richard Madden, Angelina Jolie, Gemma Chan, Kit Harington şi Salma Hayek.

Top 10 al box office-ului nord-american de weekend este completat de filmul horror „Resident Evil: Welcome to Raccoon City”, lungmetrajul fantasy „Dune”, comedia pentru copii „Clifford the Big Red Dog”, drama „King Richard” şi de animaţia „Sword Art Online: Progressive - Aria of a Starless Night”.