Animaţia 'Iepurele-Găină şi Hamsterul Întunericului/ Chickenhare and the Hamster of Darkness' a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend

Animaţia „Iepurele-Găină şi Hamsterul Întunericului/ Chickenhare and the Hamster of Darkness”, regizată de Ben Stassen, Benjamin Mousquet, a debutat pe primul loc în box office-ul românesc de weekend, conform news.ro.

Filmul, cu actorii Joe Ochman, Danny Fehsenfeld, Mark Irons, Donte Paris care şi-au împrumutat vocile pentur acest proiect, urmăreşte aventurile tânărului Chickenhare, născut jumătate găină - jumătate iepure. A fost vizionat de 17.376 de spectatori şi a avut încasări de 321.691 de lei, conform datelor cinemagia.ro.

Este urmat de „Animale fantastice: Secretele lui Dumbledore” care a coborât pe doi, în al treilea weekend de la premieră, generând venituri de 178.075 de lei.

În clasamentul românesc, „Sonic the Hedgehog 2” s-a menţinut pe poziţia a treia în al patrulea weekend de la debut. Filmul a fost văzut de 6.258 de spectatori şi a adunat venituri de 130.162 de lei.

„Băieţi răi” a coborât două locuri, până pe patru, în al doilea weekend de la lansare. Animaţia a adunat 5.672 de spectatori în sălile de cinema şi 114.655 de lei.

Comedia de acţiune „Oraşul pierdut” a coborât patru locuri, până pe cinci în top, cu venituri de 106.088 de lei.

„Morbius”, cu Jared Leto, a coborât cinci locuri, până pe şase, în al patrulea weekend de la debut. Vizionată de 4.137 de spectatori, producţia a încasat 99.493 de lei.

Animaţia „Roşu aprins/ Turning Red”, regizată de Domee Shi, a coborât până pe şapte, după ce a încasat 48.857 de lei.

Blockbusterul „Batman”, regizat de Matt Reeves, cu Robert Pattinson, a ajuns pe locul opt în clasament, după opt weekend-uri de la premieră, cu venituri de 25.976 de lei.

În coborâre, „Uncharted”, clasat pe nouă, a avut venituri de 25.388 de lei.

Filmul de acţiune „Ambulanţa: Salvare contracronometru/ Ambulance”, cu Jake Gyllenhaal, Eiza González, Yahya Abdul-Mateen II, Devan Long în rolurile principale, a coborât nouă locuri, până pe zece, în al şaselea weekend de la lansare, cu venituri de 15.258 de lei.