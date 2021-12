ANM: Cod galben de ceață în opt județe, în următoarele ore

Mai multe localităţi din 8 judeţe se află, marţi dimineaţa, sub Cod galben de ceaţă, potrivit unor atenţionări nowcasting emise de Administraţia Naţională de Meteorologie.

În Ialomiţa (Urziceni, Fierbinţi-Târg, Coşereni, Manasia, Bărcăneşti, Dridu, Jilavele, Bărbuleşti, Ion Roată, Adâncata, Axintele, Armăşeşti, Moviliţa, Alexeni, Sineşti, Sfântu Gheorghe, Balaciu, Roşiori, Maia, Răduleşti, Moldoveni, Drăgoeşti, Ciocârlia, Borăneşti), Argeş (Costeşti, Bascov, Poiana Lacului, Buzoeşti, Leordeni, Bârla, Slobozia, Vedea, Ungheni, Stolnici, Moşoaia, Lunca Corbului, Suseni, Albota, Căteasca, Răteşti, Recea, Rociu, Căldăraru, Cocu, Miroşi, Uda, Negraşi, Hârseşti, Mozăceni, Popeşti, Izvoru, Ciofrângeni, Băbana, Oarja, Ştefan cel Mare, Cuca, Cotmeana, Morăreşti, Săpata, Drăganu, Teiu, Râca, Poienarii de Argeş), Prahova (Ploieşti, Băicoi, Mizil, Brazi, Urlaţi, Boldeşti-Scăeni, Filipeştii de Pădure, Valea Călugărească, Bucov, Plopeni, Bărcăneşti, Puchenii Mari, Ariceştii Rahtivani, Filipeştii de Târg, Târgşoru Vechi, Floreşti, Blejoi, Ciorani, Măgureni, Poienarii Burchii, Albeşti-Paleologu, Colceag, Berceni, Şirna, Gorgota, Râfov, Drăgăneşti, Iordăcheanu, Păuleşti, Lipăneşti, Tomşani, Ceptura, Dumbrava, Baba Ana, Măneşti, Fulga, Cocorăştii Colţ, Gornet-Cricov, Balta Doamnei, Tinosu, Gura Vadului, Sălciile, Plopu, Boldeşti-Gradiştea, Gherghiţa, Vadu Săpat, Olari, Fântânele), Călăraşi (Budeşti, Fundulea, Lehliu Gară, Fundeni, Frumuşani, Vasilaţi, Plătăreşti, Ileana, Sohatu, Săruleşti, Gălbinaşi, Lehliu, Valea Argovei, Tămădău Mare, Belciugatele, Gurbăneşti, Nicolae Bălcescu), Ilfov, Dâmboviţa (zona joasă) se va semnala local ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii sub 200 m şi izolat sub 50 m.În judeţul Dolj (Craiova, Filiaşi, Podari, Leu, Celaru, Argetoaia, Brădeşti, Melineşti, Şimnicu de Sus, Bucovăţ, Işalniţa, Braloştiţa, Pieleşti, Bratovoeşti, Breasta, Castranova, Dioşti, Goieşti, Teasc, Coşoveni, Malu Mare, Robăneşti, Murgaşi, Teslui, Ţuglui, Coţofenii din Dos, Drăgoteşti, Cernăteşti, Scăeşti, Sopot, Almăj, Brabova, Mischii, Predeşti, Ghindeni, Gherceşti, Coţofenii din Faţă, Cârcea, Pleşoi, Secu, Gogoşu) ceaţa va determina scăderea vizibilităţii sub 200 m şi izolat sub 50 m, ce va favoriza în funcţie de condiţiile locale formarea gheţuşului.Până la 11:30, în zona continentală a judeţului Constanţa ceaţa va determina vizibilitate scăzută sub 200 m.Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.