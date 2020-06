ANPC dă drumul 'Comandamentului Litoral 2020' - Face întâlniri de informare şi consiliere a mediului de afaceri

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a realizat, la sfârşitul acestei săptămâni, o serie de întâlniri cu principalele categorii de operatori economici, care derulează activităţi comerciale în staţiunile de la malul Mării Negre, potrivit unui comunicat al instituţiei, potrivit Agerpres.

Acestea s-au înscris în rândul acţiunilor de informare şi consiliere a mediului de afaceri realizate în cadrul "Comandamentului Litoral 2020", înfiinţat special de ANPC, în fiecare an.



ANPC menţionează că, de această dată, structura care are ca principal rol supravegherea pieţei pentru ca drepturile consumatorilor să fie respectate în vacanţele de pe litoral, are o misiune suplimentară, aceea de a se asigura că operatorii economici cunosc noile reglementări impuse de schimbările legislative apărute cu ocazia pandemiei de Covid-19, precum şi modul în care acestea pot fi cât mai bine respectate atât de mediul de afaceri, cât şi de turişti, cu atât mai mult cu cât, din cauza crizei medicale mondiale, sezonul turistic estival a început cu întârziere, în ţara noastră.

Echipa ANPC formată din Eduardt Cozminschi, preşedinte, Paul Anghel, director general şi Irina Chiriţoiu, directorul Centrului European al Consumatorului s-au întâlnit pe rând cu reprezentanţii industriei hoteliere, a celor din alimentaţia publică, a administratorilor de plaje şi a agenţiilor de turism, care activează pe Litoralul Mării Negre - întâlnirile respectând toate regulile actuale legate de distanţare fizică, purtarea măştilor sau numărul redus de participanţi.



După expunerea de către oficialii ANPC a regulilor generale, precum şi a celor impuse de pandemia cu Covid-19, în ceea ce priveşte interacţiunea comercială a acestora cu consumatorii, a avut loc un schimb constructiv de păreri - apreciat ca atare de ambele părţi - concluziile asigurând condiţiile pentru a transforma o vacanţă desfăşurată în condiţii speciale, impuse de restricţiile cauzate de noul coronavirus, într-una care să mulţumească deopotrivă consumatorul şi oamenii de afaceri.

Începând din luna iulie, comisarii care activează în cadrul "Comandamentului Litoral 2020" vor începe verificările, pe teren, pentru a se asigura că sănătatea şi viaţa consumatorilor, precum şi drepturile acestora sunt respectate conform prevederilor legale de către toţi operatorii economici, care activează la malul mării.