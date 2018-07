„Ant-Man and the Wasp”, debut de 76 de milioane de dolari în box office-ul nord-american

Lungmetrajul SF „Ant-Man and the Wasp”, regizat de Peyton Reed, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 76 de milioane de dolari (news.ro).

Filmul Disney - Marvel Studios, cu Paul Rudd şi Evangeline Lilly în rolurile principale, a depăşit - în ceea ce priveşte încasările din weekendul de lansare - cu 33% producţia „Ant-Man” din 2015.

La nivel global, în cele trei zile de la premieră, lungmetrajul a generat încasări de 161 de milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com.

Animaţia „Incredibles 2” (Disney - Pixar) s-a menţinut pe poziţia secundă, după ce a generat încasări, în al patrulea weekend de la premieră, 29 de milioane de dolari.

Filmul „Jurassic World: Fallen Kingdom” (Universal), regizat de J.A. Bayona, cu Chris Pratt şi Bryce Dallas Howard în rolurile principale, a coborât douî poziţii, până pe trei, după ce - în al treilea weekend de la premieră - a generat încasări de 28,5 milioane de dolari.

Lungmetrajul horror - SF „The First Purge” (Universal - Blumhouse), al patrulea din franciză, a debutat pe locul al patrulea, cu 17,1 milioane de dolari încasări. La nivel internaţional, producţia regizată de Gerard McMurray a generat încasări de 10,9 milioane de dolari.

Drama „Sicario: Day of the Soldado” (Sony), regizată de Stefano Sollima, a coborât două poziţii, până pe cinci. În al doilea weekend de la premieră, filmul cu Benicio Del Toro şi Josh Brolin a generat încasări de 7,3 milioane de dolari.

Comedia „Uncle Drew” (Lionsgate/Summit), cu Shaquille O'Neal, Nick Kroll şi Tiffany Haddish în rolurile principale, a coborât şi ea două locuri, până pe şase, după ce - în weekendul secund - a generat încasări de 6,6 milioane de dolari.

„Ocean's 8” al Warner Bros., cu Sandra Bullock, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Cate Blanchett, Sarah Paulson, Rihanna, Mindy Kaling şi cântăreaţa rap Awkwafina în distribuţie, a coborât tot două locuri. După al cincilea weekend de la premieră, filmul a ocupat locul al şaptelea, cu încasări de 5,2 milioane de dolari.

„Tag” a studiourilor New Line s-a aflat în coborâre două poziţii, până pe opt. Filmul, cu Ed Helms, Jeremy Renner, Jon Hamm şi Hannibal Buress în distribuţie, a generat, în al patrulea weekend de la premieră, încasări de 3,1 milioane de dolari.

Documentarul „Won't You Be My Neighbor?” (Focus) despre vedeta de televiziune Fred Rogers a urcat un loc în clasamentul nord-american, până pe nouă, după ce - în al cincilea weekend de la premieră - a generat încasări de 2,6 milioane de dolari.

„Deadpool 2” (Fox), cu Ryan Reynolds în rol principal, a coborât trei poziţii, până pe zece, după al optulea weekend de la premieră. Filmul a generat încasări de 1,6 milioane de dolari la nivel nord-american.