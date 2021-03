Apele Române dau asigurări că scurgerea de levigat de la deponeul ecologic de la Hunedoara nu a ajuns în râul Mureș

Scurgerea de levigat de la deponeul ecologic al judeţului Hunedoara, situat în localitatea Bârcea Mare, nu a ajuns în râul Mureş, fiind exclusă o poluare a acestuia la momentul incidentului care a avut loc în urmă cu o lună de zile, conform măsurătorilor efectuate de specialiştii de la Apele Române, a declarat luni preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Hunedoara, Laurenţiu Nistor, informează Agerpres.

El a arătat că autorităţile monitorizează atent modul în care se respectă normativele de mediu la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) şi că, personal, a efectuat deja un control inopinat pentru a vedea cum se desfăşoară activitatea la deponeul ecologic.

"Am fost mulţumit că am făcut această vizită inopinată. Am văzut bazinele unde se colectează levigatul, am văzut că după ce trece prin cele trei staţii (de epurare, n.r.), levigatul ajunge să fie apă limpede. Măsurătorile realizate de reprezentanţii de la Apele Române au arătat faptul că levigatul nu a ajuns în râul Mureş. Ei au declarat răspicat că râul Mureş nu este afectat de levigat. Există o situaţie în care levigatul a ajuns şi pe terenurile oamenilor. Vom curăţa acele terenuri, dar deocamdată nu se poate intra cu utilajele. Desigur, operatorul care are în concesiune deponeul a avut o problemă, a fost amendat, dar împreună trebuie să ajungem la un numitor comun, este o industrie importantă care trebuie să funcţioneze", a declarat preşedintele CJ Hunedoara, Laurenţiu Nistor.

În urma incidentului privind deversarea accidentală a levigatului în pârâul Tâmpa, la solicitarea conducerii CJ Hunedoara, operatorul care gestionează deponeul ecologic a luat o serie de măsuri care să oprească imediat deversarea cu levigat şi să prevină astfel de incidente.

Concret, pe lângă instalarea unei staţii mobile performante de epurare a levigatului, care funcţionează deja şi ajută cele două staţii fixe montate pe deponeu de la începutul construcţiei, la CMID va ajunge şi un generator mobil de mare capacitate care să preia sarcina în cazul unor pene de curent şi să asigure funcţionarea, fără întrerupere, a staţiilor de epurare - filtrare.

Potrivit preşedintelui CJ Hunedoara, o astfel de pană de curent care s-a produs în perioada 20-22 februarie a cauzat deversarea de levigat care a ajuns până în pârâul Tâmpa.

Referitor la incidentul din luna februarie, directorul ADI Deşeuri, Dan Stoian, a precizat, la rândul său, că în primii doi ani deponeul nu a produs levigat, astfel că nu a fost nevoie ca staţiile de epurare să funcţioneze la capacitate maximă.

În toamna trecută, din cauza precipitaţiilor abundente, bazinele care colectează levigatul au început să se umple, astfel că în momentul apariţiei penelor de curent, situaţia a scăpat de sub control şi lichidul a ajuns accidental pe terenurile din jur şi mai apoi în apele din apropiere.

Pe de altă parte, ADI Deşeuri împreună cu CJ Hunedoara pregătesc, în perioada următoare, o campanie de conştientizare a populaţiei referitoare la colectarea selectivă a deşeurilor, pe fracţii.

Totodată, se încearcă atragerea de fonduri pentru construirea a nouă platforme pentru depunerea deşeurilor voluminoase rezultate din construcţii, precum şi a resturilor vegetale.