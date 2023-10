Armata Israelului îl atacă pe ayatollahul Iranului într-o postare dură pe platforma X

Armata israeliană (IDF) a scris pe contul său de socializare: „Am auzit că astăzi este ziua de naștere a liderului Hamas, Yahya Sinwar”. IDF îl întreabă apoi pe ayatollahul Ali Khamenei:

„Ce i-ați cumpărat anul acesta?

A) Milioane de dolari pentru salariile teroriștilor

B) Rachete & arme

C) Încă o milă (1,6km) de tuneluri

D) Toate de mai sus”

Iranul este cel mai mare dușman al Israelului și un fidel susţinător al palestinienilor precum și al grupărilor Hamas și Hezbollah. Teheranul consideră de datoria sa" să susţină "axa rezistenţei", care cuprinde grupări armate precum Hamas şi Hezbollah în Liban. Iranul a salutat "succesul" atacului lansat de Hamas în 7 octombrie, afirmând totodată că nu ar fi fost implicat în acesta.

.@khamenei_ir we heard it’s Hamas leader's Yahya Sinwar’s birthday today.



What did you get him this year?

A) Millions of dollars for terrorists' salaries

B) Rockets & weapons

C) Another mile of tunnels

D) All of the above