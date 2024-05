Zelenski oferă noi date despre contraofensiva fulger lansată de forțele ucrainene în Harkov (VIDEO)

"Regiunea Harkov - operațiunile noastre de contraatac continuă, direcția a fost întărită, în special Vovchansk și zonele de frontieră în general. Generalul de brigadă Mikhail Drapatiy este responsabil pentru această direcție direct la fața locului, i se oferă mijloacele necesare de distrugere, forțele necesare. Acum avem din ce în ce mai multe rezultate - distrugem infanteria și echipamentul ocupantului", a spus Zelenski.

"În același timp, înțelegem cum operează inamicul. (...) De asemenea, înregistrăm activitatea inamică împotriva regiunilor Sumy și Cernihiv - grupuri de sabotaj, bombardamente. Răspundem cu foc, așa cum ar trebui să fie", a subliniat el.

Președintele ucrainean a subliniat că „sarcina noastră este absolut clară - să contracarăm încercarea Rusiei de a extinde războiul”. "Îndeplinirea acestei sarcini depinde literalmente de toți cei care se află acum în poziții - de la Cernihiv la Vovchansk, de la Harkov la regiunea Donețk. Nu ar trebui să existe un singur loc sigur pe teritoriul ucrainean pentru ocupant. Și pe cerul nostru", a spus Zelenski. El a mulțumit, de asemenea, armatei pentru doborârea unui avion Su-25 rusesc în regiunea Donețk. "Trebuie făcut maximul pentru ca ocupantul să piardă, și nu noi, nu ucrainenii", a spus Zelenski.

Aproximativ treizeci de localităţi din nord-estul Ucrainei sunt sub tirul armatei ruse, care îşi continuă noua ofensivă în regiunea Harkov, unde a cucerit zeci de kilometri pătraţi în doar câteva zile şi de unde au fost evacuate în jur de 6.000 de persoane, relatează AFP, conform NEws.ro.

"Peste 30 de localităţi din regiunea Harkov au fost lovite de tiruri de artilerie şi mortiere inamice", a declarat luni la prânz guvernatorul regional, Oleg Sînehubov, pe reţelele sociale. El a adăugat că un total de 5.762 de locuitori au fost evacuaţi din aceste zone de la începutul luptelor. Alte 1.600 de persoane urmau să plece luni, în condiţiile în care guvernatorul recunoaşte că este o "situaţie destul de complicată".

Our forces continue to counter Russian attacks in the Kharkiv region. This direction has been reinforced, particularly in Vovchansk and border areas in general. Brigadier General Mykhailo Drapatyi is in charge of this direction and is currently on the ground. He is being provided… pic.twitter.com/aV91eTVPhM

Volunteers are evacuating hundreds of animals from the frontline areas.



Yesterday, the rescuers were miraculously able to get in and out of Vovchansk, a town in Kharkiv Oblast that Russia is trying to erase off the face of the Earth.



Russian terrorists keep on bombing… pic.twitter.com/eVzljOam4Q