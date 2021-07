Artiști internaționali pe scenă la Sibiu

Ediţia din acest an a FITS, a cărei temă este "Construim speranţa împreună / Building hope together" va avea o triplă dimensiune, fizică, hibridă şi online. Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu îşi propune să construiască speranţa împreună cu publicul său, în faţa căruia va prezenta un veritabil regal al artelor spectacolului, cu producţii de teatru, dans, circ, film, musical, operă, carte, conferinţe, expoziţii, performance, muzică, spectacole de stradă. Israel Galván Company, Charlotte Rampling, Tokyo Metropolitan Theatre, Kibbutz Contemporary Dance Company, María Pagés Compańía sunt doar câţiva dintre marii artişti şi marile companii ale lumii care vor fi parte a FITS 2021.

Reprezentaţiile Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu vor fi disponibile în săli de spectacole, în spaţii neconvenţionale, în biserici, în pieţele centrale ale Sibiului şi în casele spectatorilor, prin site-ul oficial FITS, www.sibfest.ro, www.scena-digitala.ro, pagina de Facebook şi canalul de YouTube.

„Acest festival a început acum 28 de ani cu trei ţări şi opt spectacole, iar astăzi este unul dintre foarte puţinele festivaluri din lume, dacă nu singurul, care nu a avut niciun an de întrerupere. Anul trecut am fost într-un mare moment de cumpănă, am trecut cu toţii prin încercări uriaşe, am fost închişi, nu am putut să comunicăm, am fost singuri. Iar tot timpul, gândul nostru a fost direcţionat către toţi spectatorii din Sibiu, din România şi din lume. Din această cauză am făcut un efort uriaş să putem să facem, anul trecut, Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu; puterea de a crede ne-a dat voinţa şi putinţa să facem acest festival. Şi, iată, graţie acestei mari încercări prin care am trecut împreună cu echipa care mă înconjoară, am reuşit să dezvoltăm Scena Digitală, am reuşit să aducem în jurul nostru, virtual, aproape 7 milioane de spectatori, din 104 ţări", a declarat preşedintele FITS, actorul Constantin Chiriac, într-o conferinţă de presă.