ARTmania și-a completat line-up-ul: festivalul are loc la Sibiu în perioada 28-30 iulie

Formaţiile Sirenia, We Are Numbers, White Walls, RoadkillSoda şi Asemic completează line-up-ul celei de-a 16-a ediţii ARTmania, festival care va avea loc în perioada 28-30 iulie la Sibiu.

Sirenia (Norvegia) este o formaţie de gothic metal fondată în 2001 de Morten Veland, fostul chitarist şi vocalist al trupei Tristania. În poziţia de compozitor pentru această trupă, Veland a făcut parte din cei care au definit genul gothic metal chiar la începuturile lui, conform News.ro.

Până în prezent, Sirenia a lansat nouă albume, un EP şi câteva single-uri. Între timp, single-urile lor au fost în topurile radio de profil din câteva ţări. Al zecelea album Sirenia, "Riddles, Ruins & Revelations", a fost lansat pe 12 februarie 2021 cu Napalm Records. Sirenia a fost în turnee în Europa, America Latină, America de Nord, Asia şi Australia de aproape 20 de ani şi a evoluat pe scenele celor mai mari festivaluri din Europa alături de nume importante precum Ozzy Osbourne, Iron Maiden, Aerosmith şi Korn, ca să menţionăm doar o parte dintre ele.

Sound-ul Sirenia este un amestec de gothic metal şi rock cu orchestraţie clasică, la care se adaugă elemente din genurile extreme. Sound-ul lor are o bază solidă în tobe şi bass, care sunt susţinute de chitare ritm, viori melancolice.

We Are Numbers ( W3 4R3 NUM83R5)

Trupa de Metalcore, We Are Numbers s-a fondat în 2014 în Braşov şi a susţinut mai multe concerte de la înfiinţare, în club şi în deschidere pentru trupe precum Carnifex sau At The Gates, precum şi festivaluri in-door şi out-door. Discul de debut, "We Are Numbers", a fost lansat în aprilie 2018, la scurt timp după lansarea oficială a primului videoclip produs de Andrei Calmuc pentru single-ul "A New Dawn".

White Walls

Fondata in 2009, trupa romaneasca originara de pe malul românesc al Marii Negre, White Walls este asociată cu genuri precum metal progresiv, alternativ şi metal melodic.

White Walls este formată din chitaristul Alexandru-Eduard Dascălu (Dasu), vocalistul Eugen Brudaru, basistul Şerban-Ionuţ Georgescu şi bateristul Theo Scrioşteanu. Al cincilea membru neoficial al trupei este Mihnea Ioan Grecu, managerul trupei. Sound-ul White Walls a fost comparat cu cel al The Ocean, Opeth, Tool şi Karnivool. La aproape doi ani de la lansarea „Grandeur”, trupa a decis să se desprindă de ciclul tradiţional de lansare a albumelor, pentru a se concentra mai mult pe lansări restrânse.

RoadkillSoda

Trupa şi-a început actrivitatea în 2011 şi a fost formată de chitaristul şi compozitorul Mihnea Ferezan, alături de fratele sau, basistul Victor Vava ferezan, toboşarul Alexandru Ghiţă şi vocalistul formaţiei Luna Amară, Mihnea Blondariu. După albumul din 2014, "Yo No Hablo Ingles", începând cu "Space Echo and Time" (2016) şi "Mephobia" (2018), trupa a adoptat o abordare muzicală mai largă, atât cu influenţe moderne, cât şi vintage.

RoadkillSoda a făcut turnee extinse şi a fost prezentă la toate festivalurile majore din România şi regionale, precum Exit Festival, Los Almiros, Street Mode sau Rockstadt Extreme Fest. Trupa a finalizat mai multe turnee europene şi a cântat în deschidere pentru Slash ft. Myles Kennedy, Billy Idol, Phil Campbell, Crowbar, Nick Oliveri, Therapy.

Asemic

Trupa a fost înfiinţată în Bucureşti în luna octombrie a anului 2013. Stilul muzical abordat este instrumental progressive metal, membrii căutând constant să experimenteze cu sunete şi tematică din afara sferei metal. Cu 2 albume full length lansate până în prezent (Luminescentity – 2015 / Lucid – 2018) şi un single (The 48th – 2016), grupul se pregăteşte pentru înregistrarea celui de-al treilea material full length. Asemic înseamnã: Alexei Nichiforof – bass, Liviu Maxim – tobe, Vlad Datcu – chitară.

Abonamentele pentru ARTmania Festival 2023 sunt la vânzare pe website-ul oficial (www.artmaniafestival.ro) şi pe iabilet.ro.