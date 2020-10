Șase startup-uri din România, selectate să participe în primul pre-accelerator european dedicat Inteligenței Artificiale

Zece startupuri în fază incipientă din Estonia, Franța, Olanda, Rusia, alături de șase startup-uri din România, au fost selectate să participe în programul complex de 8 săptămâni al #BeAI, unul dintre primele pre-acceleratoare din Europa dedicate în intregime Inteligenței Artificiale, potrivit Mediafax.

#BeAI este organizat de Bucharest.ai, prima și cea mai mare comunitate de AI din România, în parteneriat cu Orange România, Gapminder, Techcelerator, Smart Everything Everywhere și Școala Informală de IT. Pre-acceleratorul începe oficial săptămâna aceasta.

Peste 70 de aplicații din nouă țări - Bulgaria, Cehia, Estonia, Franța, Germania, Olanda, India, România și Rusia, au fost trimise în cadrul apelului pentru startup-uri, deschis pe perioada lunii septembrie. Ideile propuse variază semnificativ, atât în ceea ce privește domeniul de aplicare, cât și stadiul de dezvoltare, cele selectate fiind următoarele:

• EVAAI, Estonia | Platformă de terapie digitală bazată pe AI, ce are ca scop creșterea accesului global la servicii de terapie prin chatboti specializați; | Segmente de AI: Agenți virtuali; Procesarea Limbajului Natural (NPL);

• Emoface, Franța | Aplicație mobilă care antrenează abilitățile sociale ale persoanelor cu autism prin intermediul interacțiunii cu avataruri, ce pot exprima emoții cu ajutorul AI; | Segmente de AI: Recunoaștere vocală; Viziune automată (Analiză facială și video);

• Lienda, Rusia | Software îmbunătățit cu ajutorul AI care ajută experții în detectarea erorilor și controlarea procesului de producție, în situația unor măsurători limitate. | Segmente de AI: Viziune automată; Mentenanță inteligentă;

• WIYO, Olanda | Aplicație îmbunătățită prin AI care ajută grupuri de persoane să rămână în contact, de exemplu, în medii internaționale; | Segmente de AI: NLP; Predicție și planificare;

• Crowdlens, România | Instrument de analiză bazat pe AI care monitorizează comportamentul clienților prin învățare profundă (Deep learning) și ajută managerii să imbunătățească experiența clienților; | Segmente de AI: Viziune automată; Automatizarea proceselor (RPA);

• Zoom Report, România | Platformă web de informații de localizare cu date integrate din surse publice ce ajută utilizatorii cu puține cunoștințe în procesarea datelor și obținerea de informații socio-demografice și economice; | Segmente de AI: NLP (Analiza textului); Clasificarea datelor;

• Webcube, România | Aplicație bazată pe AI care permite utilizatorilor să creeze sau să refacă rapid un site web, fără a-l dezvolta de la zero; | Segmente de AI: Segmentarea imaginii; Generarea de cod;

• Meanyng.ai, România | Platformă bazată pe învățare automată care ajută utilizatorii să înțeleagă numeroase conversații și date existente în câteva minute; | Segmente de AI: NLP; Viziune automată;

• RepsMate, România | Analiză a comportamentului clienților pentru a îmbunătăți dezvoltarea abilităților prin interacțiuni reale cu clienții; | Segmente de AI: NLP; Recunoaștere și generare vocală; Agenți virtuali;

• Factide, România | Platformă bazată pe AI care extrage informații din date brute existente online (inclusiv dark web); | Segmente de AI: NLP; Grafice de cunoaștere.

În următoarele două luni, cele zece startupuri vor participa la sesiuni de mentorat facilitate de peste 30 de profesioniști mondiali de top, cu expertiză care acoperă zece segmente de AI, inclusiv strategie și dezvoltare de AI, investiții în AI, aspecte esențiale juridice sau de marketing. Echipelor participante li se va oferi, de asemenea, posibilitatea de a participa la discuții cu experți internaționali cu privire la cele mai presante probleme curente, cum ar fi etică în AI și controverse tehnlogice. Programul se va desfășura în întregime online, iar o parte din sesiunile cu invitați special vor fi transmise live pe pagina de Facebook Bucharest.AI. Cinci din cele zece startup-uri vor fi invitate să participe la sesiunea de pitch-uri din cadrul DevFest 2020 din data de 17 octombrie.

Pitch-ul final va avea loc pe 8 decembrie 2020. Este de așteptat ca toate startupur-ile să ajungă în această etapă, care le va oferi participanților posibilitatea de a discuta modelele lor de afaceri cu membrii juriului, precum și de a explora oportunități viitoare pentru cooperare. Cele mai bune pitch-uri vor concura pentru accesarea unei finanțări de tip pre-seed de până la 50.000 € de la GapMinder și unul din cele trei locuri din programul de accelerare Techcelerator, ediția de primăvară 2021. Diverse alte beneficii, inclusiv API-uri (Application Programming Interface) și aplicații de test sunt puse la dispoziție de partenerul Orange România pe tot parcursul programului.