Asociația Fermierilor, scrisoare către Florin Cîțu: adoptați plata restanțelor! Situația este disperată!

Asociaţia Forţa Fermierilor (AFF) solicită premierului Florin Cîţu şi ministrului Agriculturii, Adrian Oros, să facă toate demersurile pentru ca în următoarea şedinţă de Guvern să fie adoptată hotărârea pentru plata restanţelor la subvenţia pe motorină aferentă anului 2020.

"Fermierilor li s-a motivat, în primele două luni din acest an, că această întârziere a fost cauzată de neadoptarea Legii Bugetului de Stat. Iată însă cu bugetul promulgat de trei săptămâni, şi subvenţia nu este încă în conturile fermierilor, nici măcar acum, la această oră. Mai mult, de aproape două săptămâni, pe site-ul Ministerului Agriculturii stă în consultare publică proiectul de Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Actul normativ stabileşte alocarea sumelor necesare pentru plata subvenţiei la motorină, restantă pentru consumul de anul trecut, din trimestrele III şi IV", susţin reprezentanţii AFF, într-u comunicat transmis AGERPRES.



Potrivit sursei citate, de la publicarea proiectului menţionat s-au desfăşurat deja trei şedinţe de Guvern, pe 17, 19 şi 25 martie. În niciuna dintre acestea nu a fost adoptat acest act normativ care este vital pentru buna desfăşurare a lucrărilor agricole de primăvară, iar Ministerul Agriculturii nu a oferit nicio explicaţie fermierilor cu privire la motivele acestei întârzieri, mai spun fermierii.



Conform proiectului de HG, plafonul alocat pentru acest an de către Ministerul Agriculturii pentru plata accizei la motorină este de 340,55 milioane de lei, sumă care se acordă de la bugetul de stat. În conturi, valoarea efectivă a sprijinului este de 1,5721 lei/litru şi reprezintă diferenţa dintre rata accizei standard prevăzute de Legea nr. 227/2015 şi rata accizei reduse.



"Situaţia este disperată. Fermierii primesc lovitură după lovitură. Despăgubiri neacordate, ajutoare naţionale tranzitorii înjumătăţite şi, acum, întârzierea fără nicio justificare a plăţii ajutorului pentru acciza la motorină. Mulţi dintre membrii Asociaţiei Forţa Fermierilor ne transmit că, din cauza acestui blocaj financiar total, nu îşi pot duce la bun sfârşit lucrările agricole de primăvară. Atenţie, vorbim chiar şi de zone care nu au fost afectate de secetă anul trecut. Peste tot, fermierii se plâng că parcă cineva vrea cu orice chip să saboteze producţia agricolă a acestui an şi să şi aducă pe producătorii agroalimentari în sapă de lemn. Fără producţie agricolă bună, nu vom avea creştere economică în acest an! Cred că este momentul ca decidenţii politici să se trezească, în al doisprezecelea ceas, şi să fie alături de fermieri!", a spus Vlad Macovei, preşedintele Asociaţiei Forţa Fermierilor.



Asociaţia Forţa Fermierilor este o organizaţie profesională, care reprezintă intereselor tuturor sectoarelor din agricultură şi are, în rândul membrilor săi, toate categoriile de fermieri.