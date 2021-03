JUSTICE LEAKS | Forumul Magistraţilor, locul în care unii judecători şi procurori devin politicieni/ FOTO

"Forumul magistraţilor" este numele unui grup de Facebook în care aproximativ 2000 de magistraţi din toată ţara dezbat, fără inhibiţii şi fără limitările impuse de propriul statut, deciziile politice, conduita CSM şi chiar activitatea altor magistraţi. Sunt aceiaşi magistraţi care apar periodic în presă ca semnatari ai unor petiţii, susţinători ai diverselor cauze care agită vremelnic opinia publică.

Sute de imagini cu mesaje şi comentarii ale magistraţilor de pe acest grup au ajuns în posesia STIRIPESURSE.RO în ultima perioadă. Decizia de a publica mesaje precum cele de mai jos nu e niciodată una uşoară. Nu pentru că ar fi vorba despre mesaje de pe un grup privat - în această privinţă există o bogată jurisprudenţă, inclusiv din partea ÎCCJ (a se vedea ÎCCJ, Secția de Contencios administrativ și fiscal, Decizia nr. 4546/27 noiembrie 2016), caracterul de spaţiu public al unui asemenea grup neputând fi pus la îndoială. În asemenea cazuri, inevitabil, când presa dezvăluie asemenea chestiuni, cineva are de câştigat şi altcineva are de pierdut. Până la urmă, raţionamentul este valabil în orice situaţie în această activitate, iar criteriul unic avut în vedere la publicarea mesajelor este cel al interesului public. Justiţia are şi asemenea părţi, chiar dacă ne-ar plăcea să credem că este vorba despre situaţii izolate.

Protagoniştii acestor mesaje sunt magistraţi care şi-au dobândit o oarecare notorietate în ultimii ani: judecătorul Dragoş Călin, preşedintele Asociaţiei Forumul Judecătorilor din România, procurorul Cristian Ardelean (ex-DNA Oradea), omul din spatele comunicatelor Asociaţiei Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor (AMASP), judecătorul Cristi Danileţ, sancţionat deja disciplinar, un anume Caius Marcius, despre care însuşi preşedintele CSM afirmă că ar fi procurorul militar Bogdan Pîrlog. Contactat de STIRIPESURSE.RO, procurorul Bogdan Pîrlog a afirmat că mesajele sunt "fake", fără să nege faptul că foloseşte contul de Facebook "Caius Marcius".

Nu lipsesc de pe forum mesajele cu un profund caracter politic, jignirile la adresa unor politicieni şi magistraţi, acuzaţii la adresa unor servicii secrete, atacurile la CCR şi nu numai. Sunt luaţi la ţintă inclusiv jurnalisti, cum ar fi Ioana Ene Dogioiu, Sorina Matei şi Ionuţ Cristache. Prezentăm mai jos zeci de mesaje şi comentarii de pe "Forumul magistraţilor", împreună cu scurt informaţii de context.

"Caius Marcius", reprezentantul Asociaţiei Iniţiativa pentru Justiţie (AIJ) la dezbaterea din Comisia Judiciară a Camerei Deputaţilor. AIJ a fost reprezentată de Bogdan Pîrlog.

"Caius Marcius" îl numeşte "slăgurete" pe preşedintele CSM şi o regretă pe Lia Savonea

Caius Marcius: O gaşcă de infractori a acaparat Cotroceniul

Şeful SPP, duşmanul numărul 1, alături de conducerea PÎCCJ

Scutea, Hăineală şi OUG 13

Predoiu şi Dogioiu vs. Caius Marcius şi Dragoş Călin

Alegerile parlamentare, dureroase pentru "Forumul magistraţilor"

Judecătorul Cristi Danileţ, el însuşi sancţinat disciplinar, acuză alţi magistraţi că "au probleme la mansardă", atacă CCR şi pe fostul ministru Cătălin Predoiu

Magistraţii se întrec în jigniri la adresa unei colege din CSM, judecătoarea Gabriela Baltag, care era internată la "Matei Balş" la momentul incendiului de la institut

Magistraţii-activişti critică Curtea de Justiţie a UE când realizează că sunt pe cale să înregistreze o înfrângere uriaşă în procesele împotriva CCR. Judecătorul Dragoş Călin regretă că reprezentantul României la CJUE nu se transformă într-un agent de influenţă împotriva CCR.

Procurorul Cristian Ardelean, preocupat de soarta jurnalistului Ionuţ Cristache

Nici preşedinta ÎCCJ nu scapă de criticile de pe forumul magistraţilor

Caius Marcius, Cristian Ardelean şi Alexandru Codreanu nu ratează pe nimeni

Caius Marcius loveşte în parchetele militare