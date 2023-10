Atac puternic cu rachete al Hamas asupra orașului Tel Aviv! Sirenele sună, oamenii se ascund în buncăre

Informații de ultimă oră spun că, vineri seara, teroriștii Hamas au atacat cu rachete orașul Tel Aviv.

Sirenele sună în Tel Aviv și suburbiile din jur, precum și în orașul Ashdod, de pe coasta de sud. Nu există rapoarte imediate despre răni sau pagube în cel mai recent atac de rachete din Fâșia Gaza.

Iron Dome Interception seen in the Sky above Tel Aviv. pic.twitter.com/G8Yu8Uw6SC