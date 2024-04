Atac rusesc cu rachetă în Odesa: mai multe persoane ucise după ce o rachetă a lovit o instituţie de învăţământ - VIDEO

Guvernatorul regional Oleh Kiper a informat pe Telegram că patru dintre răniţi sunt în stare gravă şi primesc tratament de urgenţă. El a precizat că printre răniţi se numără doi copii şi o femeie însărcinată.

Imagini postate online arată o clădire istorică din apropierea malului mării care este în flăcări, în timp ce fumul se ridică spre cer. Imaginile, care nu au putut fi verificate imediat, arată, de asemenea, persoane care primesc îngrijiri pe stradă şi mult sânge pe jos.

‼️ The occupiers hit the palace of students of the "Odesa Law Academy" Preliminarily, 7 people are wounded, regional military administration reports. pic.twitter.com/lANv3Hue8J

Purtătorul de cuvânt al marinei ucrainene, Dmyitro Pletenciuk, a precizat că lovitura a fost efectuată cu o rachetă balistică Iskander-M cu focos cluster. Aceste rachete sunt mai greu de interceptat.

Also Killed in the Russian Ballistic Missile Strike on Odesa was a Dog, with its Owner who was out for a Walk being Seriously Injured by Shrapnel. pic.twitter.com/puGlXceQwi