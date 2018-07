Augustin Lazăr, discuții cu şefii Oficiului central de luptă împotriva infracţiunilor de mediu şi contra sănătăţii

Procurorul general Augustin Lazăr a discutat, vineri, la sediul Parchetului General, cu şeful Oficiului central de luptă împotriva infracţiunilor de mediu şi a infracţiunilor contra sănătăţii publice, colonelul Jacques Diacono, şi cu adjunctul acestuia însărcinat cu probleme europene, locotenent-colonelul Christian Tournie, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) transmis AGERPRES, vizita a fost prilejuită de participarea României la acţiunea europeană MISMED, care se referă la traficul cu medicamente deturnate de la uzul lor medical către scopuri psihotrope sau festive."Temele abordate în cadrul întâlnirii cu reprezentanţii Oficiului central de luptă împotriva infracţiunilor de mediu şi a infracţiunilor contra sănătăţii publice le-au constituit schimburile cu serviciile de anchetă însărcinate cu această problematică, derularea proiectelor MISMED 1 şi MISMED 2, identificarea pistelor de dezvoltare în cadrul viitorului ciclu politic al UE, viitoarea prezentare a raportului intermediar al SOCTA (The Serious and Organized Crime Threat Assessment), ce se va desfăşura în primul semestru din 2019 sub preşedinţia României", se arată în comunicat.Conform aceleiaşi surse, România a participat la MISMED 1 şi face parte, alături de alte 8 ţări, din comitetul director al MISMED 2, reunit pentru prima dată la 8 februarie 2018 la Europol.La întâlnire au mai participat, printre alţii, Mona Popescu Boulin, magistrat de legătură pentru România şi Moldova, colonelul Herve Dages, ataşatul de securitate al Ambasadei Franţei la Bucureşti şi procurorul şef al Serviciului de cooperare judiciară internaţională, relaţii internaţionale şi programe, Nadina Spînu.