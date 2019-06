Augustin Zegrean îl contrazice pe Dan Barna, după consultările cu Iohannis: Vise!

Fostul președinte CCR a catalogat ca fiind „vise” apelurile liderului USR Dan Barna la alegeri parlamentare anticipate.

„Sunt mai mult vise decat realitate. Va dau in scris ca in Romania nu vor fi anticipate niciodata, cel putin pe actuala Constitutie, procedura e greoaie si parlamentarii nu vor asta pentru ca ajung greu in Parlament. De asemenea, Iohannis poarta si el responsabilitatea a ceea ce se intampal cu tara asta, deconteaza si el ce se intampla”, a declarat Zegrean la Antena 3.

„Alegerile anticipate după prezidențiale sunt o necesitate și asta i-am transmis și președintelui, pentru că altfel am rămâne captivi ai unei majorități parlamentare care nu mai funcționează în România. Am transmis că vom susține orice variantă a unui Guvern, non PSD. Plus alegerea primarilor în două tururi și acea abrogarea a OUG 114”, a afirmat Dan Barna, marți, la Cotroceni, după consultările de la Cotroceni.

