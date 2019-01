Autodenunțul lui Aurelian Bădulescu îi dă apă la moară Ralucăi Turcan -Liderii PSD se autodetonează; violenţele din 10 august au fost dirijate direct de Dragnea

Solicitat să precizeze dacă a existat un ordin pentru intervenţia în forţă a jandarmilor în 10 august, Aurelian Bădulescu a spus: "Nu pot să confirm acest lucru în acest moment".

Viceprimarul Capitalei Aurelian Bădulescu a declarat, miercuri seara, într-o intervenţie telefonică la Realitatea Tv, că a minţit la Parchet atunci când a fost audiat în ancheta privind violenţele de la protestul diasporei din 10 august, declaraţia fiind făcută în contextul retragerii sprijinului politic de către PSD Bucureşti.

„Dom'le, după câte am făcut eu... Am mers până acolo încât a trebuit să mint. (...) Am avut o altă atitudine decât cea care ar fi trebuit atunci când am declarat în faţa organelor de urmărire penală ce m-au întrebat referitor la evenimentele din 10 august şi am spus asta în contextul în care am vrut să subliniez faptul că am făcut tot ce mi-a stat în putere ca să trag cu acest partid“, a afirmat Bădulescu.