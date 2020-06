Autorităţile din Suceava anunţă că la 1 septembrie va fi dat în folosinţă un nou terminal al Aeroportului "Ştefan cel Mare” din municipiu, urmând ca după deschiderea acestuia capacitatea de procesare a aeroportului să ajungă până la 650.000 de pasageri pe an. Noul terminal, în care se investesc 3,5 milioane de euro, este construit dintr-un credit contractat de Consiliul Judeţean Suceava, potrivit news.ro.

Citește și: SURSE Delapidarea de pe Otopeni s-a făcut față de compania Wizz Air de unii angajați ai companiei sale de catering - Se sustrăgea inclusiv mâncarea

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat, sâmbătă, că noul terminal al Aeroportului "Ştefan Cel Mare” din Suceava va fi terminat până la 1 septembrie.

"Ar fi trebuit să fie gata dacă nu erau aceste restricţii cu pandemia, dar la 1 septembrie terminalul nou va fi gata”, a adăugat şeful Consiliului Judeţean Suceava.

Noul terminal este construit în urma contractării unui credit.

Citește și: Documentarea suspecților de furt de produse de lux din avioane a durat un an - Exista o schemă veche de 'lucru' iar cei nou veniți aderau la ea - surse

"Este un terminal de 3,5 milioane de euro, pe un împrumut făcut de Consiliul Judeţean Suceava pentru că nu mai facem faţă cu acest flux de pasageri, din fericire. La Suceava, în ultimii ani, din 2016, de la circa 40.000 am ajuns la 430.000 de pasageri pe an şi capacitatea de procesare ne dădea ceva probleme. Am făcut acest proiect nou care ne va dubla capacitatea de procesare”, a declarat Gheorghe Flutur, cu ocazia unei vizite a premierului Ludovic Orban la aeroportul din Suceava.

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava a precizat că, după ce noul terminal va fi dat în folosinţă, capacitatea de procesare a aeroportului de la Suceava va depăşi 600.000 de pasageri pe an, ajungând până la 650.000 de pasageri anual.

Gheorghe Flutur a explicat că în aeroportul din Suceava au fost investiţi anterior 40 de milioane de euro în cadrul unui proiect european.

Citește și: Mario Iorgulescu, cercetat pentru omor, 'FUGAR' cu ACTE în REGULĂ - CAB stabilește definitiv arestarea acestuia în lipsă

Aeroportul din Suceava este folosit intens de cetăţeni ucraineni, aproximativ 8% dintre pasagerii care ajung pe acest aeroport fiind din Ucraina, a menţionat Flutur. El a menţionat că îşi doreşte de asemenea construirea unui terminal de tip cargo pe aeroportul din Suceava.