'Avem toate motivele să fim mândri. Mă simt gol, şi eu am dat totul', spune cu apăsare tehnicianul pierzătoarei PSG

Tehnicianul echipei Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, a declarat duminică seară, după eşecul din finala Ligii Campionilor, scor 0-1, că este puţin dezamnăgit şi se simte “gol” din cauza consumului emoţional, dar formaţia sa are toate motivele să fie mândră, potrivit news.ro.

“Cred că dacă am şi înscris primul gol, am fi câştigat meciul. Trebuie să acceptăm situaţia. Nu este uşor, dar putem fi mândri pentru că am luptat foarte bine în faţa uneia dintre cele mai bune echipe din lume.

Am dat totul. Ne-am lăsat sufletul pe teren. Am făcut ce trebuia pentru a câştiga, iar până la urmă a lipsit eficienţa. Manuel Neuer a fost incredibil.

Ne-a lipsit puţin posesia şi trebuie să avem încredere pentru a ţine mingea. În ciuda acestui lucru, am avut mai multe ocazii mari în prima repriză.

Mă simt gol, şi eu am dat totul. Acum sunt dezamăgit, dar nu prea mult, pentru că după patru titluri şi această finală avem toate motivele să fim mândri”, a spus Tuchel, potrivit psg.fr.

Formaţia Bayern Munchen a învins, duminică, la Lisabona, echipa Paris Saint-Germain, scor 1-0, şi a câştigat Liga Campionilor pentru a şasea oară în istorie.