Avertisment de ULTIM MOMENT pentru cei cu centrale termice de apartament: Cum ne este pusă viaţa ÎN PERICOL

Avertisment dur pentru toţi cei care au centrale termice de apartament. Cunoscutul avocat Gheorghe Piperea, care se ocupă acum de insolvenţa Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice (RADET) din Bucureşti, a declarat că centralele de apartament sunt letale, din cauza emisiilor de oxizi de azot.

"Cred ca este important ca noi toti sa ajungem sa intelegem un mesaj - soc transmis in 2016 de Parlamentul European, cu ocazia scandalului trucarii testelor de emisii de NOx (oxid de azot) al motoarelor diesel ale onestului si credibilului concern german Volkswagen : in fiecare an, din cauza emisiilor de NOx, in Europan sunt inregistrate 440 de mii de decese premature; 40% din cantitatea de asemenea gaz toxic este cauzata de motarele de masini, 80% (din 40%) fiind cauzata de motoarele diesel. Sa minti ca motoarele tale au emisii de 10 ori mai mici decat cele reale, prin ticluirea unor softuri care sa pacaleasca autoritatile, numai pentru a-ti asigura cresterea volumului de vanzari de masini (pen care, pentru invechire programata de catre titularii brandurilor, oamenii au ajuns sa le schimbe odata la 3-4 ani) este criminal.

Ce nu spune, insa, Parlamentul European este : care ar putea fi cauza restului de 60% din cantitatea totala de NOx?

Este un secret bine ascuns de ani de zile, dar incepe sa iasa la iveala : o foarte mare parte din aceasta cantitate este emanata de centralele termice de apartament. Sunt studii serioase, ocultate de autoritati si de influenceri sau de fabricantii de branduri, din care rezulta ca gazul ars de centralele de apartament este in mai mare masura poluant decat masinile diesel decat, iar gazele nearse, care patrund de pe hornul vecinului de la etajul inferior direct in dormitorul nostru (ca si cand zilnic, iarna, am lua o portie dubla de gaz de esapament) contin foarte multe metale grele, unele dintre ele cancerigene.

Nu avem motive sa credem ca in Romania lucrurile stau altfel decat in Europa. Dimpotriva. La noi, data fiind moda (inseminata artificial de influenceri) centralelor de apartement, situatia este si mai grava. In paralel cu masurile de descurajare a utilizarii motoarelor diesel si a circulatiei intense in centrul oraselor mari (masuri, desigur, laudabile si necesare), autoritatile ar trebui sa gandeasca rapid strategii de limitare a poluarii cu NOx emanat de centralele termice de apartament. Numai in Bucuresti se pare ca exista cca 200 de mii de astfel de centrale. Opinia publica este inca determinata sa creada ca acest tip de incalzire este comod, economic si de incredere, fara ca cineva sa atraga atentia a riscurilor letale ale acestor instrumente ale confortului aparent.", scrie Gheorghe Piperea pe Facebook.