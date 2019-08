Avocatul lui Gheorghe Dincă: El a crezut că Alexandra și Luiza erau prostituate

Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dincă, a declarat sâmbătă că bărbatul cooperează cu anchetatorii, Dincă susţinând că a crezut că cele două adolescente Alexandra şi Luiza erau prostituate.

"Şi-a menţinut declaraţiile (că le-a omorât pe cele două fete - n.r.), a dat indicii pentru a se lămuri cazul. Deci a cooperat, pe scurt. (...) Luiza şi Alexandra nu erau prostituate. El a crezut că sunt prostituate. Asta a fost în mintea lui. A recunoscut că a întreţinut relaţii sexuale cu ele. Susţine că sunt doar două victime. A cooperat cu organul judiciar, a dat indicii şi ancheta are un curs favorabil", a precizat Lascoschi, într-o intervenţie telefonică la Digi 24.



Avocatul, care a fost desemnat din oficiu de Barou, a precizat că nu se află sâmbătă la Caracal, unde continuă ancheta la faţa locului, fiind desemnat un alt avocat.



"Nu mă aflu la Caracal. Eu am fost desemnat de Barou ca avocat din oficiu. Probabil că e un alt avocat din oficiu astăzi. Am acoperit o perioadă de timp, începând din momentul audierii de opt ore şi până ieri (vineri - n.r.) când s-au încheiat percheziţiile şi ce s-a mai făcut", a arătat Lascoschi.



Întrebat dacă Gheorghe Dincă refuză să vorbească cu anchetatori femei, avocatul nu a putut confirma sau infirma acest lucru. "Nu am auzit, să zic da sau ba, dar numai bărbaţi au fost în jurul lui. Inclusiv eu", a spus avocatul.



DIICOT a precizat, printr-un comunicat de presă, că sâmbătă continuă activităţile începute cu o zi în urmă, "prin cercetarea efectuată de echipe complexe a locuinţei inculpatului, echipe formate din procurorii care efectuează urmărirea penală, poliţişti specializaţi în cercetarea infracţiunii de omor, criminalişti şi poliţişti din cadrul structurii specializate a IGPR - DCCO".