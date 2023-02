'Băieții deștepți' ai deșeurilor periculoase

In momentul de față - statul roman înregistrează pierderi majore, compania CNAIR plătind catre Euroconstruct Trading, pentru depozitarea unor deșeuri contaminate cu HCH si Hg o chirie de 3,5 euro/tonă/luna astfel incat pentru o luna se achita o chirie de 230.211,975 EURO plus TVA conform actului adițional Nr 1 din data de 09.08.2010 aferent Contractului de colaborare de prestări servicii încheiat cu Euroconstruct Trading sub Nr 621 din data de 11.08.2009 .

Deseurile toxice din zona Turda au o istorie veche, contractul de decontaminare a terenului de pe amplasamentul autostrazii fiind inițial încredințat în 2009 companiei Euroconstruct Trading 98 pentru suma de 24 milioane euro aferentă unei cantități de 75.000 tone sol contaminat ,contractul fiind ulterior suplimentat cu încă 70.000 tone sol contaminat pentru care au fost solicitate încă 35 milioane euro. CNAIR nu a fost de acord cu aceasta suplimentare contractul devenind obiectul unei actiuni in instanta drept urmare solul contaminat a fost transportat în depozitul temporar de deșeuri aflat la circa 6,5 km distanța aparținând aceleiași companii .

Grupul ECOMASTER – OIL DEPOL , prezent in dosarul ROMPETROL ,împreuna cu o companie italiană ECOMED EASTERN EUROPE are in derulare o nouă operațiune, respectiv, pe parcursul derulării procedurii de achizitie organizate de catre CNAIR pentru ecologizarea depozitului de deșeuri prin care trece autostrada A10 Sebes - Turda , au notificat autoritatea contractantă că vor transporta deșeurile peste 400 km, de la Cluj în județul Prahova, urmând să le trateze în depozitul deținut chiar de ei în satul Târgșoru Nou, comuna Aricestii Rahtivani, județul Prahova. Aceasta abordare ridica numeroase semne de întrebare, cu atât mai mult cu cât notificarea trimisă de ei nu se referă și la modalitatea specifică de tratare a solurilor contaminate cu HCH și mercur respectiv nu au putut face dovada deținerii unui echipament autorizat pentru desorbtie termica în locația respectivă.

Un semn major de întrebare este ridicat si de modalitatea in care, Autoritatea Contractanta, CNAIR a permis participarea Grupului Oil Depol la această licitație, fără ca aceștia sa prezinte un act de reglementare de mediu valabil respectiv fără ca aceștia sa dețină o Autorizație Integrată de Mediu validă care sa autorizeze utilizarea unui echipament necesar prestării unor activități de desorbtie termica în locația din Ariceștii Rahtivani , tergiversand si amanand clarificarea acestei situatii de luni bune .

Trebuie precizat faptul ca, referitor la revizuirea amintita mai sus, pe data de 29 martie 2022, Agenția Protecția Mediului Prahova a emis Decizia nr. 50 din 29.03.2022 această decizie precizând faptul că ”solicitarea de revizuire a Autorizatiei Integrate de Mediu pentru DEPOZIT DEȘEURI PERICULOASE din comuna Aricestii Rahtivani (aparținând grupului Ecomaster – OIL DEPOL ) se emite fără a include Instalație Desorbție Termică”.

Astfel, Ecomaster și Oil Depol propun, practic, o metodă de eliminare ”toxică” care – propriu-zis – nu respecta obligațiile de mediu asumate european, cele două firme nu dețin și nu sunt autorizate sa folosească o instalație de desorbție termică destinată a permite măsuri de neutralizare conforme.

Ca urmare a faptului ca, conducerea APM Prahova refuză sa incalce legea nefiind de acord sa autorizeze instalatia mobila de desorbtie termica, OIL DEPOL SERVICE ( lider al asocierii OIL DEPOL SERVICE - ECOMED EASTERN EUROPE- ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE ) se adresează APM Constanța , fieful celor doi antreprenori Merla si Florescu ,care, analizează urgent si într-o interpretare stranie a legii ,emite o revizuire Nr 25 din 10.03.2022 a Autorizatiei de Mediu nr 62 din 8.05.2019, ocazie cu care include si folosirea unei astfel de instalații mobile de desorbtie termica .

Ca si cum ar fi primit un semnal , brusc , CNAIR, Direcția Regională de Drumuri si Poduri Cluj , solicita prin Adresa 22174 din 04.05.2022 un punct de vedere legal de la APM Prahova legat de folosirea acestei instalații de desorbtie termica, substituindu-se într-un mod admirabil in avocatul cauzei celor de la OIL DEPOL - persoana care s-a ocupat de acest aspect fiind inginerul Chiorean Vlad de la DRDP Cluj .

Referitor la faptul ca o alta agentie pentru protectia mediului - APM Constanța, a emis o autorizație de mediu pentru un echipament ce v-a fi folosit in jurisdicția APM Prahova pe un amplasament unde se desfășoară activitati care intră sub incidența prevederilor Directivei Privind Emisiile Industriale ( IPPC ) acest demers face obiectul analizei AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCUREȘTI, care nu a emis un punct de vedere scris pana la aceasta data .

POTENȚIALE AMENINȚĂRI ÎN RELAȚIA CU OMV - PETROM

Modul in care petrolul romanesc a ajuns pe mainile austriecilor de la OMV, are o istorie lunga si controversata, cuprinzand contracte secretizate, la care au fost adaugate ulterior clauze, prevederi contractuale care au fost respectate doar in masura in care aduceau beneficii partii austriece.

Cu toate ca privatizarea PETROM este cel mai bun exemplu despre cum poate fi jefuita o tara, printr-un contract continand obligatii eludate de partea austriaca sau neincasate de partea romana,un contract calcat in picioare de semnatarul austriac, sub protectia anonimatului , nu putem sa nu retinem faptul ca in fiecare luna din primele trei trimestre ale anului care tocmai a trecut, grupul OMV care detine pachetul de control din OMV Petrom,a raportat un profit net de 1 miliard de lei, cea mai mare parte provenind din scumpirea carburantilor, gazelor si energiei electrice .

Ajungem astfel intr-un punct critic , cel al indeplinirii obligatiilor de mediu aferente, coroborate cu suspiciuni de sabotare a intereselor Romaniei, dat fiind faptul ca deciziile privind achizitiile , selectia furnizorilor si preturile in acest domeniu atat de sensibil se iau folosind tipare cel putin ciudate si cu siguranta necompetitive .

Este de notorietate in același timp ,Dosarul instrumentat de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti care vizează presupuse infracţiuni comise de angajaţi ai companiei Rompetrol Rafinare şi ai unui contractor al acesteia, grupul ECOMASTER - OIL DEPOL, fapte care ar fi fost comise în legătură cu ecologizarea unui batal (groapă de depozitare a țițeiului.) din incinta rafinăriei Vega din Ploieşti - a fost trimis în judecată, fiind înscris pe rolul Tribunalului Prahova.

Drept urmare a investigatiilor demarate in ceea ce privește activitățile Grupului OIL DEPOL – ECOMASTER ,marile companii care dețin active in zona de rafinare si stații de carburant respectiv , OMV PETROM fiind unul dintre cei mari si mai constanți contractori ai acestora , se văd puși într-o situație mai mult decat incomoda după cum vom detalia in continuare .

Compania austriacă OMV PETROM , avand contracte cu Grupul OIL DEPOL - ECOMASTER de peste 10 ani de zile ,timp in care au fost create astfel o serie întreaga de relații personale , increngaturi , dependente si mecanisme frauduloase prin care se facturau la prețuri mult umflate servicii de mediu care nu erau prestate in realitate sau care erau prestate in condiții mai mult decat dubioase .

Exista in acest sens indicii sustenabile ca in derularea istorică a contractelor cu OMV PETROM, Grupul amintit mai sus a întocmit avize de expediție care arătau ca au fost livrate cantitati de deseuri periculoase catre producatori de ciment in vederea arderii, in realitate , la o verificare efectuata in urma unui control, rezultand ca nu a fost livrată nici o cantitate, documentele întocmite fiind fictive iar sumele încasate fiind necuvenite . Mai mult decat atat ,pentru aceleași cantități, au fost întocmite o nouă serie de avize de expediție care sa justifice tratarea aceleași cantități in facilitatea de la Aricestii Rahtivani , operatiune fictiva in realitate .

Ramanem sa urmarim cu atentie aspectele relevate mai sus, existand suspiciunea rezonabilă a faptului ca prin reluarea unor vechi relații comerciale toxice sub toate aspectele cu grupul OIL DEPOL, sarcinile de mediu asumate de grupul austriac sa nu fie efectuate real de catre potențialii contractori , generand grave probleme de mediu si nu numai .