Barack Obama l-a descris pe Donald Trump ca fiind 'corupt nenorocit', 'nebun de legat', 'porc rasist și sexist.

Fostul președinte Barack Obama a evitat să se pronunțe pe seama succesorului său după ce a părăsit Casa Albă, în 2017. Lucrurile s-au schimbat în 2020, în timpul campaniei electorale, când Obama s-a implicat direct în susținerea fostului său vicepreședinte, Joe Biden, prin atacuri la adresa lui Donald Trump.

În afara aparițiilor publice însă, Obama a comentat în termeni mult mai duri activitatea și comportamentul lui Trump, potrivit cărții , scrisă de Edward-Isaac Dovere, jurnalist la The Atlantic.

Potrivit The Guardian, în discuțiile cu donatorii și cosilierii politici, Obama l-a numit pe Trump „corupt nenorocit”, „nebun de legat”, „porc rasist și sexist”.

Trump a avut mereu o relație tensionată cu predecesorul său, despre care a spus că nu ar fi trebuit să poată candida pentru funcția de președinte pentru că „a obținut ilegal cetățenia americană”.

„Nu am crezut că poate fi așa de rău. Nu mi-am imaginat că ne vom pricopsi cu un porc rasist și sexist”, a spus Obama, potrivit scrierilor lui Dovere.

Scritorul menționează că Obama era profund scârbit de faptul că Trump purta conversații cu liderii altor țări în absența consilierilor, inclusiv cu liderul rus Vladimir Putin.

A new book alleges Barack Obama called Donald Trump a “racist motherf***er”, while the former president has lashed out at a “corrupt” investigation into his businesses. DETAILS > https://t.co/8Pj9s5AgvD pic.twitter.com/Y6nYSPSzl3