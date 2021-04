VIDEO - Dan Barna: Nu am cerut capul unui ministru liberal

Vicepremierul Dan Barna a declarat miercuri la TVR 1 ca au fost „stiri imaginare” informatiile de culise despre o posibila rocada intre ministerele PNL si USR PLUS in criza din coalitie.

Întrebat dacă s-a luat în calcul un schimb de ministere, Barna a spus: „Asta a fost o stire falsa, la fel ca am fi cerut capul unui ministru PNL oarecare (...) E o stire falsa ca am fi cerut capul unui ministru liberal la schimb sau ca am fi vrut sa schimba ministerul Sanatatii cu alt minister. Au fost in categoria stirilor imaginare”.

În coaliție s-a vehiculat varianta unui schimb de ministere Sănătate - Interne, astfel incat PNL sa revina la Sanatate iar USR PLUS sa preia Internele.