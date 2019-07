BCE cere măsuri URGENTE în Bulgaria - Două bănci sunt SOMATE

Două din cele şase bănci bulgare verificate de Banca Centrală Europeană se confruntă cu deficit de capital şi trebuie să ia măsuri pentru rezolvarea deficienţelor, transmit Reuters şi Novinite.

Banca Centrală Europeană a derulat o evaluare cuprinzătoare a calităţii activelor, dar şi teste de stres în rândul celor mai mari şase creditori din Bulgaria, în condiţiile în care autorităţile de la Sofia intenţionează să adere la zona euro, conform Agerpres.

First Investment Bank are un deficit de capital de 262,9 milioane de euro, în timp ce Investbank - aproximativ 51,8 milioane de euro. UniCredit Bulbank, DSK Bank, United Bulgarian Bank şi Central Cooperative Bank au trecut testele de stres, a anunţat BCE după verificarea celor şase instituţii financiare din Bulgaria.

Al patrulea creditor din Bulgaria, First Investment Bank, a anunţat că şi-a asigurat deja 130 de milioane de euro pentru a-şi majora capitalul.

BCE a refuzat să îi permită Bulgariei să adopte rapid moneda euro, apreciind că băncile din Bulgaria au nevoie de o supervizare mai strictă înainte de a se putea alătura zonei euro. Ca soluţie de compromis, autorităţile de la Sofia au acceptat ca în prima fază Bulgaria să adere la uniunea bancară, o decizie care permite Băncii Centrale Europene să-i monitorizeze principalele bănci, dar care adaugă aproximativ un an la procesul de aderare la zona euro.

"Analiza cuprinzătoare a calităţii activelor este cerută ca parte a procesului de stabilire a unei cooperări strânse între BCE şi autoritatea naţională competentă a statului membru al UE al cărui monedă nu este euro", se arată într-un recent comunicat al BCE.

Au fost evaluate UniCredit Bulbank, DSK Bank (subsidiara grupului ungar OTP), United Bulgarian Bank, First Investment Bank, Central Cooperative Bank şi Investbank.

Recent, Banca Naţională a Bulgariei a anunţat că 10 din cele 22 de bănci comerciale din ţara vecină vor trebui să îşi constituie rezerve suplimentare de capital.

Începând din 2019, băncile bulgare vor trebui să pună deoparte rezerve suplimentare cuprinse între 0,25% şi 0,70% din expunerea totală la risc. În cazul instituţiilor de importanţă sistemică, rezervele vor trebui să crească treptat la 0,5% şi la 1% până în 2020, a adăugat Banca Naţională a Bulgariei.

Bulgaria, membră a Uniunii Europene din 2017, speră să intre în mecanismul ERM II, pre-etapa trecerii la moneda unică, înainte de finalul anului, a declarat luna trecută ministrul de Finanţe, Vladislav Goranov.

În luna iulie a anului trecut, statul balcanic a depus cerere pentru a intra în ERM II (mecanismul ratelor de schimb - n. r.), o perioadă obligatorie de doi ani înainte de adoptarea monedei euro. Obiectivul autorităţilor de la Sofia este să adere şi la uniunea bancară.

"Sper ca această intrare în mecanismul ERM II să aibă loc până la sfârşitul anului, poate chiar mai devreme de finalul lui 2019. Nu a fost nicicând un moment mai bun, cu cea mai mare încredere din partea partenerilor UE, atât în ceea ce priveşte situaţia politică, dar şi economică, în perspectiva intrării Bulgariei în cercul mai apropiat al integrării europene", a declarat Vladislav Goranov.

Bulgaria, cea mai săracă ţară membră a Uniunii Europene, îndeplineşte toate criteriile nominale pentru aderare la ERM-2. Moneda naţională, leva, este deja legată de euro, datoria publică este sub media din zona euro şi sub limita de 60% din PIB cerută de UE, iar ţara înregistrează un surplus bugetar. Însă, pentru că Produsul Intern Brut per capita în Bulgaria este la jumătate faţă de media din UE, corupţia este răspândită, iar unele bănci înregistrează probleme, s-au ridicat o serie de semne de întrebare cu privire la perspectiva aderării Bulgariei la zona euro.

Mecanismul ERM-2 prevede că evoluţia cursului de schimb al monedei unei ţări candidate trebuie să rămână într-un interval de variaţie de plus/minus 15% faţă de un nivel central agreat, timp de doi ani înainte de adoptarea euro.