Becali e mulțumit după victoria FCSB - S-a văzut dăruirea echipei

Gigi Becali a declarat, duminică seară, după meciul cu Universitatea Craiova, scor 2-0, că a avut emoţii ca “pe vremuri”, deoarece craiovenii au ratat ocazii importante în confruntarea cu FCSB. El a precizat că este mulţumit de dăruirea jucătorilor lui Mihai Teja potrivit news.ro.

“Atitudinea s-a văzut de când au intrat pe teren. Eu sunt mulţumit. De remarcat, Junior Morais joacă de 4-5 etape ca ceasul. Nu vreau să felicit pe cineva anume, s-a văzut dăruirea echipei, s-a jucat cu ambiţie. Acum sunt semne: a ratat mult Craiova. Sunt semne că Dumnezeu vrea să ne dea nouă titlul. Până acum n-am avut emoţii, aveam puterea să mă stăpânesc. Astăzi seară am avut aşa de mari emoţii, că au avut şi mari ocazii ei. Am obosit de emoţii. Am avut emoţiile de pe vremuri. N-am putut să mă stăpânesc”, a spus Becali la Digi Sport.

El a precizat că nu se pune problema ca el să meargă la meciurile din deplasare ale FCSB: “Niciodată în viaţă. Nu mai există că mă duc eu sute de kilometri să văd un meci de fotbal. Văd la televizor”.

Formaţia FCSB a învins, duminică seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a opta a play-off-ului Ligii I.

FCSB este la două puncte de liderul CFR Cluj, care va juca în etapa a opta luni, cu Astra Giurgiu.

Golurile au fost marcate de Florin Tănase ’34 (penalti) şi Dennis Man ‘90+5.