Becali tună și fulgeră la adresa Anamariei Prodan: Meseria femeii nu este impresar/Este un om foarte mic

Gigi Becali s-a certat cu impresarul Ana Maria Prodan în urma transferului atacantului Dennis Man la Parma. Deşi Prodan îl reprezenta pe Man, transferul a fost făcut prin intermediul lui Ioan Becali, vărul lui Gigi Becali, potrivit news.ro.

Miercuri seară, Becali spunea că îi dă Anei Maria Prodan suma de 100.000 de euro, după acest transfer. Joi, Becali a avut la ProX un discurs dur la adresa ei, cu derapaje sexiste.

Citește și: BREAKING SURSE Mai mulți cântăreți autohtoni au apelat la FALSIFICATORI -Nu aveau unde cânta în perioada stării de urgență dar introduceau contracte de servicii

"Tot ce s-a făcut, a făcut numai Giovani. Nu vreau să vorbesc de alte persoane, nici de Ana Maria, nici de nimeni. Nu mă interesează de ei, că nu sunt obligat să-i cunosc. Ce a fost până acum, a fost. De azi încolo nu mai vreau să vorbesc cu persoane. Vorbesc cu cine vreau eu. Şi nu am nevoie să dau raportul cuiva sau să bârfesc pe cineva. Nici pe Ana, nici pe Moggi (n.r. - impresarul Alessandro Moggi), nici pe nimeni. Eu ştiu un lucru, dreptatea e dreptate şi Giovanii de la A la Z a făcut acest transfer. Nu că el, că el nu are voie. Dar prin cunoştinţe, ca un fel de intermediar. Da? Negocierea a fost între noi, patronii. Totul e meritul lui şi atunci nu pot fi nedrept. Nu vorbesc despre Ana Maria şi nu o să mai vorbesc niciodată în viaţa mea. Eu nu am vorbit în viaţa mea cu femei, eu nu discut cu femeile. Afaceri nu fac dacă eşti femeie, Că nu discut cu ele. (n.r. - moderatorul Ioana Cosma îi spune că se gândeşte să vină cu o idee de afaceri la el) Vii, dar nu te bag în seamă. Aşa fac eu, treaba mea! Eu am vorbit cu ea (n.r. - Ana Maria Prodan) pentru că îl respectam pe Reghe. Altfel călca pe la mine vreodată? Nicodată nu călca. (n.r. - dacă vine Angela Merkel sau cu Regina Marii Britanii cu o afacere) Nu o bag nici în seamă. Nici cu regina nu stau de vorbă, eu stau cu prinţii şi cu regii, cu reginele nu stau. Nu o să-i mai pronunţ numele în viitorul apropiat. Că pentru mine nu există Ana. Nu există nicio femeie pentru mine... Îţi dau cuvântul de onoare, nu va mai exista niciodată în viaţa mea să mai vorbesc cu doamna Ana Maria Reghecampf. Dacă o văd, îi dau bună ziua ca pe orice om, dar nu mai discut cu ea în viaţa vieţilor mele. Că nu sunt obligat şi nu vreau să discut cu femei, care-i problema? Când mi-a trimis ea ofertă de zece milioane, vorbisem cu patronul înainte cu o oră şi mi-a făcut ofertă de 13 plus două, 15 adică, în doi jumătate. Şi ea făcea ofertă de zece în patru ani. Eu râdeam. Eu am greşit. Eu nu lucrez cu femei. Eu am făcut o greşeală din cauză că, fiind nevasta lui Reghe, dar de acum încolo la revedere! Dacă vrei, nu mai vorbesc nici cu tine, Reghe, să fii sănătos! Ce-mi trebuia mie să am eu o relaţie de discuţii cu o femeie? Meseria femeii nu există agent. (n.r. spunându-i-se că Raluca Turcan este ministrul Muncii) Şi dacă e, ce face? Dă frunză la câini, ce face? O ţin acolo că se îmbracă la modă, că e frumoasă şi graţioasă. E un fel de manechin de modă. Eu, Becali, nu sunt în 2021, eu sunt în anul 1, când a venit Hristos, a dat nişte legi şi pe alea le respect. Dacă pot, că le mai încalc şi eu, că sunt om trădător. Dar vreau să fiu oaia lui Hristos şi nu am treabă cu femeile, nu mă interesează, eu nu vorbesc cu femeile. Ea a fost singura femeie cu care am vorbit, dar am greşit. Nu am făcut niciun profit cu ea, niciodată", a spus el.

Ana Maria Prodan a intervenit la ProX şi a spus că transferul lui Man a fost început de ea şi că tatăl jucătorului a fost ameninţat de familia Becali pentru a-i da lui Ioan Becali dreptul de a-l reprezenta pe fiul lui la Parma.

Citește și: Pedepse de peste 15 ani de închisoare pentru Ioana Băsescu și peste 12 ani pentru Elena Udrea CERUTE de DNA în dosarul campaniei electorale din 2009

"Sunt dezamăgită şi am un gust amar. Tot ce mi s-a spus s-a adeverit. Zâmbesc când îmi amintesc cum îi luam apărarea lui Gigi Becali şi spuneam că e un om foarte corect. Ceea ce a făcut şi cum a reacţionat arată că este foarte mic. L-am ajutat şi pe vremea când era la puşcărie. Când era la puşcărie, eu şi soţul meu am tras de acest club ca să nu se aleagă praful. Am adus jucători şi nu am cerut o dată comision. Mi-a cerut să nu iau comision când aduc jucătorii şi să aştept să-i vând şi-mi iau atunci comision. Când i-am vândut nu am luat comision pentru că el era în puşcărie şi nu am vrut să simtă că cineva îi ia banii. Am înţeles că vrea să-şi bage vărul în acest transfer de disperare, ca nu cumva Ana Maria Prodan să-şi atribuie acest transfer şi lumea să vorbească despre Ana Maria Prodan. Nu este adevărată oferta de 13 plus două. Oferta oficială de la Parma era zece milioane pus bonusuri. De acolo începeau negocierile. L-au obligat tatăl lui Denis Man să-i semneze lui Giovani Becali o hârtie de pe două zile. Jucătorul şi tatăl jucătorului au refuzat să rupă contractul cu mine. L-au ameninţat în toate felurile. Oferta oficială a fost adusă de Ana Maria Prodan. E foarte urât ce a făcut. Mi-a zis că-mi dă 100.000. Eu nu am de ce să iau o sută de mii, că nu sunt o săracă să câştig o sută de mii sau să stau să întind mâna la Gigi Becali. Eu am un contract cu Dennis Man, pot să-mi iau zece la sută din salariul lui în următoarea perioadă de cinci ani, care nu înseamnă o sută de mii. Asta cu îţi dau eu 50, îţi mai dă Giovani 50 este probabil pentru oamenii cu care au fost ei obişnuiţi. Giovani Becali nu a făcut nimic. Giovani Becali a făcut rost de numărul patronului Parmei. L-au ameninţat pe tatăl lui Man că nu se mai face transferul. Am vorbit cu familia lui, erau disperaţi. Dennis Man mi-a spus exact aşa: . Nu are nimic sfânt în el (n.r. - Gigi Becali), totul este o spoială. Domnule Becali, nu sunteţi un om al lui Dumnezeu! Este un om de afaceri care trădează şi care face rău", a afirmat ea.

Man, care va deveni cel mai scump transfer al unui jucător plecat din România, va ajunge, joi, în Italia pentru a face vizita medicală şi pentru a semna contractul.

În vârstă de 22 de ani, Man a jucat în acest sezon 20 de meciuri şi a marcat 17 goluri. El are 18 jocuri în Liga I şi 14 goluri marcate.

Dennis Man a strâns şase selecţii la echipa naţională, pentru care a înscris un gol.

Man a fost transferat în septembrie 2016 de FCSB de la UTA.