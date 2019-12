Bernadette Szocs, Ovidiu Ionescu şi echipa feminină a României au fost laureaţii Galei Federaţiei Române de Tenis de Masă

Bernadette Szocs, Ovidiu Ionescu şi echipa feminină a României au fost laureaţii galei organizate vineri de Federaţia Română de Tenis de Masă la sala Atena a Hotelului Sport din Buzău, anunță AGERPRES.

Bernadette Szocs a cucerit medaliile de aur cu echipa României la Campionatele Europene de la Nantes (Franţa), argintul la Jocurile Europene de la Minsk, argint şi la dublu mixt la competiţia de la Minsk, clasându-se şi locul al doilea la Top 16 Europa de la Montreux.

Ovidiu Ionescu a fost medaliat în proba masculină de dublu la Campionatele Mondiale de la Budapesta, obţinând argintul şi în proba de dublu mixt la Jocurile Europene de la Minsk, precum şi un loc cinci cu echipa României, la Minsk.

Echipa feminină a României a fost medaliată cu aur la Europenele de la Nantes în componenţa Bernadette Szocs, Eliza Samara, Daniela Dodean Monteiro, Adina Diaconu, Irina Ciobanu, antrenor fiind Viorel Filimon.

Între remarcaţii acestui sezon au fost şi Adina Diaconu, Elena Zaharia, Darius Movileanu, Iulian Chiriţă, Tania Plăian, Rareş Sipoş, Cristian Pletea, Eduard Ionescu, Ioana Sîngeorzan, Adela Strună şi Bianca Mei-Roşu.

''Anul 2019 pentru Federaţia Română de Tenis de Masă a fost un an foarte bun. În 2019, la toate competiţiile la care am participat am atins aproape toate obiectivele de performanţă pe care ni le-am propus'', a declarat preşedintele Federaţiei Române de Tenis de Masă, Cristinel Romanescu, pentru AGERPRES.

''Obiectivul final vor fi Jocurile Olimpice din 2020, sperăm să obţinem o medalie olimpică, singura care ne lipseşte din panoplia federaţiei şi pentru că abia în 1992 tenisul de masă a intrat ca sport olimpic'', a mai spus Romanescu.

La festivitate au participat peste 200 de invitaţi, jucători, antrenori, conducători de club, oficiali ai Ministerului Tineretului şi Sportului, sponsori, foşti jucători.