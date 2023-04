Bibliotecile dintr-un comitat din Texas rămân deschise, deși autoritățile reclamă cărți nepotrivite

Bibliotecile publice ale unui comitat rural din Texas vor rămâne deschise în timp ce continuă o luptă în instanță pentru a stabili dacă oficialii locali pot retrage cărți considerate nepotrivite, potrivit Reuters.

Comisarii comitatului Llano din centrul Texasului au ținut o ședință specială pentru a lua în considerare închiderea celor trei filiale ale bibliotecii publice după decizia unui judecător federal de a readuce cărțile interzise pe rafturi și de a nu mai cenzura, informează Agerpres.

Comitatul Llano - cu o populație de aproximativ 22.000 de locuitori, situat la aproximativ 100 de kilometri nord-vest de Austin - este cel mai recent punct din bătălia privind cărțile din bibliotecile din Statele Unite.

Cei patru comisari și judecătorul tribunalului comisarilor din comitatul Llano, așa cum este cunoscut organul de conducere, au ascultat 15 membri ai publicului în timpul unei ședințe tensionate înainte de a intra în sesiune executivă. Majoritatea celor care au luat cuvântul au dorit ca bibliotecile să rămână deschise.

„Vrea Llano, Texas, să fie cunoscut ca orașul care a închis biblioteca publică?”, a întrebat Lee Nelms, un locuitor. „Asta ar însemna că ar suna clopotul de moarte pentru o comunitate vibrantă”.

Dar alții au spus că au vrut ca bibliotecile să fie închise până când cărțile pe care le-au etichetat ca fiind „pornografice” vor fi scoase. Ei au citit cu voce tare scene de sex explicit din cărți.

Judecătorul Ron Cunningham, cel mai înalt oficial ales al comitatului, a anunțat după ședința executivă că bibliotecile vor rămâne deschise și a spus că „vom încerca acest lucru în instanță, nu prin intermediul social media sau prin intermediul presei”.

El a spus că au fost readuse cărțile pe rafturi, dar nu a precizat când.

Printre cărțile scoase, potrivit procesului, se numără „Caste: Originile nemulțumirii noastre”, de Isabel Wilkerson, laureată a premiului Pulitzer, și „They Called Themselves the K.K.K.: The Birth of an American Terrorist Group”, de Susan Campbell Bartoletti.

Peste 1.600 de titluri, majoritatea abordând rasismul și problemele LGBTQ, au fost retrase din bibliotecile din 32 de state în ultimul an, potrivit organizației de scriitori PEN America.

Niciun stat nu interzice mai multe cărți decât Texas, potrivit PEN America.

„Bibliotecile publice nu sunt menite să servească anumite facțiuni ideologice”, a declarat Kasey Meehan, care conduce proiectul „Freedom to Read” al PEN America. „Ele sunt menite să servească comunitatea”.

În 2021, unii cetățeni din comitatul Llano au început să ceară eliminarea cărților care au fost incluse pe lista de titluri care ar trebui interzise de un deputat republican din Texas.

Consiliul bibliotecii a opus rezistență, iar în 2022 a fost dizolvat de comisarii comitatului. Comisarii au „umplut apoi noul consiliu al bibliotecii cu persoane numite politic”, potrivit procesului.

Judecătorul Robert Pitman de la Curtea Districtuală a SUA pentru Districtul de Vest din Texas a emis la 30 martie un ordin preliminar prin care ordonă comitatului Llano să readucă pe rafturile bibliotecii „toate cărțile tipărite care au fost eliminate din cauza punctului de vedere sau a conținutului lor”. De asemenea, a ordonat să nu mai fie scoase alte cărți.