BRD raportează un profit de 1,52 miliarde lei în 2019, în scădere cu 1,1%

BRD-SocGen, a treia bancă de pe piaţa locală după active, a raportat pentru 2019 un profit net de 1,52 mld lei, în scădere uşoară, cu 1,1%, faţă de câştigul raportat în 2018, când profitul net a ajuns la 1,54 mld. lei, acela fiind considerat cel mai bun rezultat anual al băncii, conform Mediafax.

Activele BRD-SocGen la finalul lui 2019 s-au situat la 55,8 mld. lei, în creştere cu 3,2 % faţă de 54,08 mld. lei în 2018, potrivit rezultatelor preliminare ale instituţiei financiare, publicate astăzi.

Consiliul de Administratie a decis propunerea unui dividend brut pe acţiune similar cu anul financiar 2018 (1,64 RON/actiune), sub rezerva votului favorabil in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor din data de 23 aprilie 2020. La preţurile din şedinţa de miercuri de la BVB, propunerea asigură un randament de 10% .

“2019 a fost un an excelent pentru BRD, desigur atât din punct de vedere al performanţei financiare cât şi în privinta dedicarii noastre continue de a ne servi clientii, de a finanţa economia şi de a susţine comunităţle locale. Am obţinut o profitabilitate ridicata gratie cresterii veniturilor, profilului de risc robust si performantei comerciale solide pe ambele segmente de clienti, retail si companii, continuand in acelasi timp implementarea planului nostru de transformare a modelului de afaceri”, a declarat Francois Bloch, Director General al BRD Groupe Societe Generale.

La nivelul băncii, depozitele clienţilor s-au cifrat la 46,03 mld. lei, în creştere cu 1,59% faţă de finalul anului 2018, în timp ce veniturile operaţionale obţinute anul trecut au fost de 3,1 mld. lei, plus 6% faţă de veniturile operaţionale raportate în 2018.

Datoriile totale ale băncii se cifrau la finalul anului 2019 la 47,9 mld. lei, în creştere cu 2,5% faţă de 2018.

”BRD Assset Management a inregistrat o performanta spectaculoasa evidentiata de cresterea activelor in administrare cu 74% in comparatie cu anul precedent, in linie cu strategia BRD de a valorifica potentialul deplin al pietei de economisire si de a propune clientilor nostri o alternativa depozitelor standard. In paralel, am finantat activ IMM-urile prin oferta noastra de leasing.In linie cu programul nostru de transformare a modelului de afaceri, am accelerat investitiile in inovatia digita a pentru a oferi clientilor o experienta imbunatatita”.

La nivel de grup, profitul raportat în 2019 a fost de 1,49 mld. lei, în scădere cu 4% faţă de rezultatul obţinut în 2018.

Venitul net bancar la nivelul Grupului BRD a fsot de 3,27 miliarde lei, în crestere cu 5%, reflectând dinamica comerciala solidă pe toate segmentele de clienti.

Cheltuielile operaţionale au totalizat 1,67 miliarde lei (fata de 1,49 miliarde lei in 2018), evolutia lor reflectând in principal creşterea tensiunii pe piaţa muncii, costuri reglementare şi investiţiile.

Rata creditelor neperformante (credite neperformante conform definitiei ABE, rata NPL la nivelul bancii) s-a redus de la 4,6% la finalul lunii decembrie 2018 la 3,1% la finalul lunii decembrie 2019.