BREAKING - Explozii puternice la Kiev: sunt cele mai puternice de la începutul războiului/ Video

Explozii puternice au fost semnalate la Kiev, marţi dimineaţă, la ora 05.45. Din primele informații, exploziile ar fi avut loc în centrul orașului și ar fi fost lovite mai multe blocuri dintr-un ansamblu rezidențial.

The Kyiv Independent a anunţat pe Twitter că au loc explozii, informează News.ro.

Şi alte surse au scris în social media că la Kiev au avut loc unele dintre cele mai puternice explozii de la începutul conflicului armat.

Nexta notează că s-au auzit în capitalal Ucrainei două explozii puternice.

‼️ Two explosions were heard in #Kyiv.



This is reported to us by our subscribers:



"In the southwest of the city it was so loud and strong that the bed vibrated and the windows went shifting".