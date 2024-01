Breaking - Franța are un nou premier: Emmanuel Macron a numit cel mai tânăr prim-ministru din istoria țării

Președintele francez Emmanuel Macron l-a numit marți pe Gabriel Attal prim-ministru în urma demisiei fostului șef al guvernului Elisabeth Borne, potrivit BBC.

Fostul ministru al Educației are 34 de ani și devine cel mai tânăr prim-ministru din istoria modernă a Franței.

„Dragă Gabriel Attal, știu că pot conta pe energia și angajamentul tău de a implementa proiectul de reînarmare și regenerare pe care l-am anunțat. În fidelitate față de spiritul anului 2017: depășire și îndrăzneală. În slujba Națiunii și a francezilor”, este mesajul publicat de Emmanuel Macron pe rețeaua de socializare X.

Cher @GabrielAttal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé. Dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace. Au service de la Nation et des Français.