BREAKING Românul confirmat cu coronavirus povestește prin ce a trecut: 'Nu am vorbit cu italianul. L-am văzut de la 30 de metri'

Românul infectat cu coronavirus a discutat cu reporterii România TV cărora le-a explicat prin ce a trecut și cum se simte. Tânărul a spus că nu știe de unde a putut lua virusul mortal, având în vedere faptul că nu a intrat în contact direct cu italianul. „L-am văzut acolo (pe italian n.r.) și nici nu l-am băgat în seama”, a mărturisit tânărul. De altfel, acesta a precizat că nici iubita sa, nici ceilalți membri ai familiei sale nu au coronavirus, fapt dovedit prin testele făcute de medicii specialiști.

Citește și: BREAKING Peste 3.000 de cetățeni din Italia au intrat în România în ultimele 24 de ore (oficial)

Iată conversația dintre pacient și reporter:

Pacient: Mă simt bine, adică nu am avut niciodată nimic. Adică, nu am avut niciodată ceva, să mă simt rău.

Reporter: Am înțeles. Adică nu ai nici febră, nicio problemă.

Pacient: Nu am nimic. Nici febră, nici dureri în gât, nici dureri musculare.

Reporter: Asta e bine. Urmezi vreun tratament acolo?

Pacient: Au luat analizele. Au luat sângele. Atât. Momentan, nimic.

Reporter: Nu faci un tratament anume, să îți dea pastile sau altceva.

Pacient: Am luat o pastilă azi-dimineață sau nu știu exact acum cât timp. Nu am mâncat de ieri, de la ora 4.

Reporter: Probabil te-ai speriat și foarte tare...

Pacient: Da. Am fost speriat așa, de dimineață. Aseară am fost mai tare speriat. Dar eu nu am nimic, nu am nicio chestie.

Reporter: Medicii ți-au explicat despre ce e vorba? Că nu e chiar atât de grav?

Pacient: Da, da, da. Eu nici măcar nu am vorbit cu italianul acela. Doar l-am văzut, dar la o distanță de vreo 30 de metri. În rest, nu m-am apropiat de el, nu am vorbit cu el, nimic.

Reporter: De-asta te-am și sunat, să spui tu ce s-a întâmplat. Lumea spune că tu l-ai atins, că ai intrat în contact cu el. E adevărat?

Pacient: Nu l-am atins, nu am făcut absolut nimic. Nu s-a apropiat de mine. A fost la o distanță de 20-30 de metri.

Reporter: Asta se întâmpla în hală?

Pacient: Eu eram în hală, iar italianul era prin curte cu fratele meu, Ovidiu. Apoi au plecat la primărie. Nu știu pe unde s-au dus ei. Habar nu am. Eu am scos capul afară, l-am văzut pe italian, apoi el a plecat cu Ovidiu și nu l-am mai văzut nici în ziua de azi. Habar nu am. Acest italian stătea prin curte cu patronul meu, apoi nu l-am mai văzut.

Citește și: Un fost ministru anunţ un EXOD masiv din ALDE: O întreagă organizaţie judeţeană trece la PNL/ ALDE neagă

Reporter: Dar ai fost la vânătoare cu el?

Pacient: Nu. Nu am fost absolut niciunde.

Reporter: Dar care e discuția cu Germania. E posibil să fi luat virusul din Germania? Te-ai întâlnit cu cineva acolo?

Pacient: Cu părinții iubitei mele. În rest, cu nimeni.

Reporter: De la cine crezi tu că ai luat virusul? Cum crezi că s-a întâmplat?

Pacient: Chiar nu știu.

Reporter: Posibil de la șeful tău, cel care a stat cu italianul mai mult? Dar el a ieșit negativ.

Pacient: Știu, dar chiar nu îmi dau seama de la ce e.

Reporter: Nu știi de la cine.

Pacient: Habar nu am. Mă gândesc și eu. Dacă de la Ovidiu, că a stat cu italianul. Eu l-am văzut de la 20 de metri. Chiar nu îmi dau seama cum e posibil chestia asta.

Reporter: Prietena ta cum e?

Pacient: E chiar ok. I-a făcut și analize.

Reporter: Nu mai are nimeni?

Pacient: De la mine din familie nu mai are nimeni.

Reporter: Înțeleg că în cazul tău, tu doar porți virusul, nu s-a întâmplat să porți boala.

Pacient: Până acum nu a venit doctorul la mine să îmi spună ce și cum. Doar ce văd la televizor. Ba că am așa, ba că am altceva.

Reporter. Eu de asta te-am sunat. Să îți iau un punct de vedere. Să spui tu, ăsta e adevărul.

Pacient: Exact, ăsta e adevărul. Că sunt și nervos. A fost cineva mare, de la Parlament și a zis că am fost eu cu italianul, că am făcut eu nu știu ce chef la Târgu-Jiu cu el. Aberează numai tâmpenii.

Reporter: Ai fost la vreo nuntă, petrecere cu 30 de oameni?

Pacient: Am fost la o petrecere. Vă zic și numărul exact. Am fost 2, 4, 6, 8, 10, 12 persoane am fost și am fost la ziua copilului patronului meu. Au fost vreo 12 pesoane și 4 copii mici. În rest, nu a fost nimeni. N-a fost niciun chef cu 30 de persoane. Italianul nu are nicio treabă cu chestia aia. Majoritatea au fost vecini.

Reporter: Tu atât l-ai văzut, în hală? Părea bolnav?

Pacient: Doar m-am uitat 3 secunde la el. Nu m-am uitat mai mult. L-am văzut acolo și nici nu l-am băgat în seama. Nu l-am luat în calcul. Eu eram cu treaba mea, ei erau cu treaba lor.

Reporter: Dar cum au ajuns la tine? Cum au ajuns autoritățile la tine să te verifice?

Pacient: M-a sunat patronul și mi-a spus că pe italian l-au găsit cu coronavirus. Și de la Ovidiu, i-a dat și numărul meu de telefon. Nu mai știu cine. A venit și mi-a luat și mie analizele. Mi-a făcut testul ăla, așa, tuturor celor care am lucrat acolo, din familie, din casă.

Reporter: Tu crezi că e posibil să fi luat din Germania?

Pacient: Asta chiar nu știu.

Reporter: Ați mers cu mașina sau cu avionul?

Pacient: Am plecat cu mașina și am luat avionul.

Reporter: De la Munchen, de unde ați zburat?

Pacient: Da, de la Munchen. Am aterizat la București.

Reporter: Pe 18?

Pacient: Da, nici nu mai știu exact.

Reporter: Și, la o zi-două te-ai întâlnit și cu italianul.

Pacient: Mi se pare că eu am venit pe 18, nici nu mai știu exact. Luni.

Reporter: Transmite tu un mesaj către oamenii din comună, către autorități.

Pacient: Să nu mai vorbească atât de mult. Că nu e așa cum pare.

Reporter: Și celor de acasă?

Pacient: Eu sunt bine aici, mă simt ok. Nu am niciun simptom. Vedeți că vorbesc cu dumneavoastră.

Reporter: Foarte bine. Mă bucur că ești bine. Te aud în regulă.

Citește și: Oamenii de ştiinţă avertizează: Liniştea, esenţială pentru sănătatea creierului